أعلن طيارو شركة "لوفتهانزا" الألمانية، الاثنين، أنهم لن ينفذوا إضرابات مجدداً حتى نهاية يونيو من العام المقبل على الأقل بموجب اتفاق على الرواتب تم التفاوض عليه مع الشركة.