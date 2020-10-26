تيبمبوكتو من أفضل مواقع تراثية عالمية في افريقيا زمبابوي العظمى من افضل مواقع تراثية عالمية في افريقيازمبابوي العظمى من افضل مواقع تراثية عالمية في افريقيامدينة الاقصر بين افضل مواقع تراثية عالمية في افريقيا - Kristina Tamašauskaitėمدينة الاقصر بين افضل مواقع تراثية عالمية في افريقيا - Kristina Tamašauskaitėمدينة قرطاج من أفضل مواقع تراثية عالمية في افريقيامدينة قرطاج من أفضل مواقع تراثية عالمية في افريقيامراكش بين افضل مواقع تراثية عالمية في افريقيامراكش بين افضل مواقع تراثية عالمية في افريقيا

لمحبي التاريخ والآثار، إذا اردتم القيام بجولة على أفضل مواقع تراثية عالمية في افريقيا عليكم متابعة ما سنقدمه لكم اليوم. إذ أن قائمتنا السياحية تتضمن أفضل 5 مواقع تراثية عالمية في افريقيا لتكون ضمن جدول استكشافاتكم ورحلاتكم وهي في الحقيقة مناسبة لجميع الأهواء كما أنها مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. مع العلم أن في قارة افريقيا 89 موقعًا مصنفًا ضمن قائمة اليونسكو لكننا سنختار أفضل 5 بينها. Top of Form

آثار قرطاج في تونس بين أفضل مواقع تراثية عالمية في افريقيا

على بعد بضع كيلومترات من العاصمة التونسية تونس يقع هذا الموقع التراثي العالمي المدرج ضمن قائمة اليونسكو ويطل في مشهد ساحر على البحر الأبيض المتوسط. تعتبر مدينة قرطاج من أعرق المدن في العالم حيث يعود تاريخ انشائها الى عام 814 قبل الميلاد حين أسسها المستكشفون الفينيقيون للتجارة قبل ان تقع بيد الرومان، ثم العرب. وتبقى الآثار في قرطاج شاهدة على التاريخ العريق لهذه المنطقة وتعدّ من أشهر المواقع السياحية في تونس كما تضم الكثير من المتاحف ومواقع التنقيب... لا تنسوا زيارة المسرح الرومان وحمامات أنطوان التاريخية فهي تخطف الانفاس حتمًا.

تيمبوكتو في مالي من أفضل مواقع تراثية عالمية في افريقيا

شهدت هذه المدينة التي تقع حاليا في مالي – غرب افريقيا مجدها بين القرنين الـ13 والـ16 كما كانت مقرًا للدراسات الإسلامية الكبرى وتضم مسجدًا مهيبًا صنع من الطين والأخشاب كان يستخدم لوضع نصوص إسلامية مقدسة للعلماء من أجل دراستها. وشكلت تيمبكوتو كذلك واحة لقوافل الجمال عبر الصحراء للمتاجرة في الملح. كل ذلك جعل هذه المدينة التاريخية ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي ولتكون من أفضل المواقع التراثية العالمية في القارة الافريقية.

آثار مدينة الأقصر – مصر من أفضل مواقع تراثية عالمية

الأقصر تلقب بمدينة المائة باب أو مدينة الشمس، عُرفت سابقاً باسم طيبة، هي عاصمة مصر في العصر الفرعوني ما يجعلها كنزًا تاريخيًا وأثريًا مفتوحًا أمام الزوار. وتضم الأقصر مجموعة هائلة من المواقع الاثرية والتاريخية التي تستحق الزيارة نذكر منها معبد الكرنك الذي يحوي مزيجًا هائلًا من المعابد والأبراج وغيرها من المباني، وادي الملوك أو وادي بوابات الملوك حيث تم تشييد مقابر لفراعنة ونبلاء الدولة وغيرها الكثير من المواقع الخلابة.

مدينة مراكش في المغرب من أفضل مواقع تراثية عالمية في افريقيا

تخطف "المدينة الحمراء" في المغرب الأضواء خصوصًا وأنها مصنفة ضمن قائمة تراث اليونسكو حيث ان كل ما فيها بمثابة متحف مفتوح... بدءًا بالأسواق الشعبية التاريخية مرورًا بالحدائق الخلابة وصولًا الى المواقع التاريخية فيها... من أشهر المعالم في مراكش ساحة جامع الفنا التي غالبا ما نشاهدها في اشهر الاعمال السينمائية العالمية، ومسجد بن يوسف الكبير وقصر البادي وقصر البادية وغيرها الكثير...

زمبابوي العظمى من أفضل مواقع تراثية عالمية في افريقيا

زيمبابوي العظمى مدينة مهجورة كانت في يوم ما عاصمة مملكة زيمبابوي. كانت زيمبابوي العظمى بمثابة قصر ملكي للملوك الزيمبابويين وكانت مقرا للسلطة السياسية. ومن أشهر ما يميزها أسوارها، والتي يعلو بعضها إلى أكثر من خمسة أمتار. تعتبر زمبابوي العظمى دليلا حيا على الحضارة التي كانت سائدة في هذه المنطقة وهي مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.