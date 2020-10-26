أعلنت الخطوط السعودية أنها زادت عدد الوجهات الدولية لرحلاتها إلى 33 وجهة، وذلك للمسافرين المصرح لهم.ونشرت الشركة على فيسبوك جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية، وقالت إن تلك الوجهات تشمل مدنا في الولايات المتحدة، والشرق الأوسط، وآسيا وإفريقيا.وأضافت أن القائمة الجديدة تشمل 6 مدن في الشرق الأوسط و13 في آسيا و8 في أوروبا والولايات المتحدة و6 في إفريقيا.