تتمتع مختلف دول العالم بمواقع طبيعية ساحرة من بينها سلطنة عمان التي تزخر طبيعتها بالعديد من المواقع ذات المناظر الخلابة من الكهوف والوديان إضافة إلى الجبال التي تخبئ بين جنباتها "كنوزاً" تنتظر من يكتشفها، وفى قرية بات الجبلية، وجد مستكشف عمانى ملاذاً فى عين مياه مختبئًا بين تكوينات صخرية، والذى يبدو أشبه بحمام سباحة من صنع الطبيعة.وتقع قرية بات الجبلية بولاية ‎لوى بمحافظة شمال الباطنة، وتعد أحد أجمل الوجهات السياحية ‎فى لوى، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة السياحة العمانية على "فيسبوك"، وتتميز قرية "بات" باعتدال درجات الحرارة فى أغلب أوقات العام، ويوجد فيها الكثير من الأفلاج بالإضافة إلى مياه الوادى دائمة الجريان، وعيون المياه الكبريتية الساخنة التي تمتاز بمزيج من اللونين الأبيض والأزرق الذي يعكس زرقة السماء، بحسب الحساب الرسمى لموقع اكتشفوا عُمان على "إنستجرام".

ويوضح المغامر والرحال العمانى، رياض الهنائى، لموقع CNN بالعربية، إن شغفه بالطبيعة يدفعه للتجول فى سلطنة عُمان ومحاولة استكشاف مواقع جديدة لا يعرف الكثيرون عنها، ويهدف "الهنائي" من خلال رحلاته الاستكشافية إلى الترويج لكنوز سلطنة عمان التى ما زالت مخبأة، مضيفاً أنها تعد بمثابة فرصة للابتعاد عن ضجيج الحياة والاستمتاع بجمالية هذه المواقع وتوثيقها لعرضها عبر حساباته الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي.

ويصف الهنائى، زيارته لموقع عين المياه بقرية بات، قائلاً: "كان فى قمة الجمال والروعة والهدوء"، مشيراً إلى لون المياه الملفت للانتباه والمريح للنظر، أما عن طريقة الوصول إلى موقع هذه العين، يشير إلى أنه يمكن الوصول إليه عن الطريق سيارة الدفع الرباعى، دون الحاجة للمشى، وبذلك يعد المواقع مناسباً لزيارة العائلات.وبحسب الرحالة العمانى، تتميز مياه العين بدفئها ولونها التركوازي الجميل، كما أنها تحتوى على كمية بسيطة من الكبريت، حيث لا صوت إلا صوت الطبيعة، مثل خرير المياه وزقزقة العصافير، ويشير إلى أنه من الممكن النزول إلى المياه للسباحة والمشي عبر مسار المياه للاستمتاع بمناظر المجرى المائى.

ويتوسط المجرى المائى تركوازي اللون الجبال والمزارع، مما يعطي "جمالية رائعة تفوق الخيال"، على حد تعبير المغامر الرحال العمانى، الذى يرى أن التجربة الأكثر إثارة فى هذا الموقع تتمثل فى المشي على التربة الكبريتية، والتسلق فى بعض المواقع، والجلوس تحت الشلالات المائية، والاستجمام مستلقياً فوق سطح المياه.وبشكلٍ عام، ينصح "الهنائي" الراغبين فى زيارة المواقع السياحية بعُمان بأن يحافظوا على نظافة المكان، ويلتزموا الهدوء احتراماً لسكان المنطقة، ويرتدي سترة النجاة عند السباحة، وأن لا يقفزوا فى المياه إلا بعد التأكد من عمقها.