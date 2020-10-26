لا شك في أن التسوق في دبى متعة حقيقية حيث أن المدينة تعتبر أحد أشهر وجهات التسوق العالمية حيث تحتضن مجموعة كبيرة من أكبر وأفضل المولات ومركز التسوق. والتسوق في دبى سيكون أجمل وأفضل مع بداية مهرجان دبي للتسوق في نسخته الـ26 ليقدم أكثر من 6 أسابيع من المرح والترفيه العائلي والحفلات الموسيقية المباشرة والأسواق الفريدة من نوعها والأعمال الفنية المتميزة والعروض المسرحية، إلى جانب العروض الترويجية الجذابة وفرص الفوز بالجوائز القيمة للجميع.وبمناسبة التسوق في دبى نقدم لكم اشهر اماكن التسوق في دبى موصى بزيارتها في 2020، وقد اخترنا لكم التي تتمتع بإطلالات خارجية بمناسبة اعتدال الطقس هذه الأيام>

دبي مول .. إطلالات رائعة على نافورة دبي

يحظى دبي مول أحد أكبر مولات التسوق في دبى والمنطقة والعالم بإطلالات رائعة على نافورة دبي الراقصة وكذلك على برج خليفة أطول بناية على وجه الأرض، ويحتضن دبي مول عدد كبير من المتاجر التي تقدم مختلف البضائع لسكان المدينة والسياح من حول العالم. بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه مثل حلبة التزلج والأكواريوم وسينما ريل وكيدزانيا للأطفال وغيرها

فستيفال سيتي مول .. أجمل الإطلالات على أفق دبي

يتمتع فستيفال سيتي مول أحد وجهات التسوق في دبى بأجمل الإطلالات على أفق مدينة دبي وأبراجها الشاهقة في منطقة داون تاون دبي من جهة راس الخور ويضم المركز التجاري ال1ي يقع بالقرب من مطار دبي الدولي العديد من المتاجر والمطاعم وأماكن الترفيه والسينما.

سيتي ووك .. تصميم بديع في الهواء الطلق

تعتبر منطقة سيتي ووك واحدة من أجمل وجهات التسوق في دبى حيث يمكنكم في هذه المنطقة التسوق في الهواء الطلق في عدد كبير من المتاجر وأيضا الاستمتاع بالتنزه في وسط أجواء عصرية وأرصفة عريضة، كما تضم منطقة سيتي ووك جرين بلانيت الغابة الاستوائية ودور السينما وكل ما يحتاجه الحي مثل محلات البقالة والصيدليات وغيرها.

سوق مدينة جميرا .. أجواء تقليدية وتراثية

في قلب منتجع مدينة جميرا الذي يحتضن 6 من أفخم الفنادق في دبي يقع سوق مدينة جميرا الذي تم تصميمه على الطراز القديم لأسواق دبي التاريخية مثل السوق الكبير ويضم السوق الذي يعد أحد أجمل وجهات التسوق في دبى عدد كبير من متاجر التجزئة التي تقدم التحف والهدايا بالإضافة إلى الأكشاك والمطاعم بإطلالات خلابة على القنوات المائية قوارب العبرات في المنتجع العربي الأصيل.يعد دبي مارينا مول أحد أفضل وجهات التسوق في دبى مع نخبة من المتاجر والمطاعم دور السينما بالإضافة إلى الترفيه مثل المغامرة الشيقة من خلال الحبل الانزلاقي XLine Dubai Marina.