ألمانيا بصدد تمديد تحذيرات عدم السفر للدول غير الأوروبية حتى 31 أغسطس

أعلنت مصادر حكومية ألمانية، أن برلين تعتزم تمديد تحذيراتها بعدم السفر إلى الدول غير الأوروبية حتى 31 أغسطس، وذلك في إطار الوقاية من وباء فيروس كورونا.

وأضافت المصادر، أن برلين توصي بشدة بعدم استقبال أي سفن سياحية، بسبب المخاطر المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: رويترز