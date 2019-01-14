منتجعات للاحتفال في شهور العام الأولى وسط الثلوج والجليد
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منتجعات للاحتفال في شهور العام الأولى وسط الثلوج والجليد

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العرب اليوم - منتجعات للاحتفال في شهور العام الأولى وسط الثلوج والجليد

القاهرة - العرب اليوم

إن كنت مقيمة في الإمارات، فقد تودّين الاحتفال بليلة رأس السنة في بلد حرارته منخفضة. لذلك فلقد اخترنا لك  وجهات متميّزة لتستمتعي بليلة رأس السنة.

فندق فورسيزونز باكو
مع حلول موسم الشتاء، يقدمّ لك فندق فورسيزونز باكو تجربة لا تُنسى، حيث يمكنك الاستمتاع بمرافق التزلّج على ارتفاع 2500 متر فوق مستوى سطح البحر في جبل شاهداغ، مع إطلالات خلّابة على جبال أذربيجان البكر. ويمكنك حجز بطاقة رحلة الشتاء مباشرة لقضاء عطلة في استكشاف منحدرات التزلّج الشاهقة والتي تضم 17 كم من المسارات، ومجموعة من المطاعم ومراكز السبا والمراكز الصحية، أو ربما التنزه في حديقة شاهداغ الوطنية.

وتشمل باقة الإقامة لليلة إضافية عند حجز ليلتين متتاليتين في فندق فورسيزونز باكو استخداماً مجانياً لمصعد التزلّج في منتجع جبل شاهداغ، وخدمة التوصيل اليومية المجانية للمنتجع على متن حافلة، بالإضافة إلى حسم على معدّات التزلّج فيه.
يقع المنتجع في أحضان سلسلة جبال القوقاز الكبرى، وهو أكبر منتجع شتوي في البلاد وأكثرها تميّزاً. ويمكنك تجربة أيّ من الأنشطة الشتوية العديدة في المنتجع، مثل المشي بالأحذية الثلجية، أو ركوب دراجة سيجواي، أو قيادة مركبات الجليد وغيرها الأكثر من الأنشطة المشوّقة.
وعند عودتك إلى الفندق، يمكنك الاستفادة من إحدى وسائل الراحة الاستثنائية المتوفرة، حيث يمكنك أن تدلّلي نفسك بحمام تقليدي على الطراز التركي، أو تجدّدي نشاطك وحيويتك مع جلسة تدليك.

فعاليات احتفالية في الفندق:
استمتعي بأجواء الدفء خلال شهر ديسمبر مع مجموعة مختارة جديدة من أجود أنواع الشاي وكعك موسم الأعياد ومشروب السحلب الدافئ وفوندو الجبن في ردهة "بيتزا لاونج". ويمكنك التوجّه إلى مقهى "بينتليز" لتناول مجموعة مختارة من المشروبات الدافئة في فصل الشتاء. وفي المساء، ستكون بانتظارك أشهى المأكولات وسط أجواء من الفخامة في "زافيرانو"، وهو مطعم إيطالي يقدم المأكولات الأصيلة من وسط إيطاليا، حيث يمكنك تناول الحساء البحري التقليدي من مدينة ليفورنو، وهو الطبق المتميز للمطعم. كما يمكنك تناول العصائر المنعشة والكعك الشهي الذي يقدَّم في بهو الفندق طيلة شهر ديسمبر.

أما بالنسبة إلى ليلة رأس السنة الجديدة، فمطعم "كاسبيا" يقدم وجبة عشاء شهية من 4 أصناف مع المشروبات والعصائر المحلية اللذيذة. ويمكنك الاستمتاع بإطلالات خلابة على بحر قزوين من الطابق العلوي من الفندق على أنغام فرقة "ديرفيش" الآسرة. كما يدعوك مطعم "زافيرانو" في هذه الأمسية إلى عشاء متميز احتفالاً بليلة رأس السنة، حيث ستستمتعين بالقائمة المعدّة خصيصاً من قبل الشيف لوكا كازيني بهذه المناسبة.

منتجع كايا بالازو سكي آند ماونتن ريزورت
يقع منتجع كايا بالازو سكي آند ماونتن ريزورت على قمة جبال كوروغلو الخلابة في محافظة بولو شمال تركيا، ويضاهي أشهر منتجعات التزلّج حول العالم. تخبّئ جوهرة كارتالايا هذه مفاجآت باهرة إن كنتِ من محبّي الرياضات الشتوية وموسم الثلج.
يمتاز هذا المنتجع بعمارة استثنائية وخدمات رفيعة المستوى، ما يضعه في مرتبة متقدّمة على غيره سواء من حيث التجارب التي يقدّمها بين ربوعه أو في الهواء الطلق على منحدرات التزلّج. صُمِّم المنتجع بطريقة تتيح لك الوصول إلى مصاعد التزلّج بسهولة تامّة.

تذوّق نكهات الألب في مطعم "سويس فوندو"
يمكنك الاستمتاع بتشكيلة أجبان شهية من جبال الألب السويسرية في مطعم "سويس فوندو" الذي يقدّم قائمة انتقائية متميّزة. يمتاز هذا المطعم بديكور من الخشب الأحمر الدافئ، ويقدّم أطباقاً شهية تشمل "إيزغارا دانا بونفاير" الشهي المتميّز، وهو عبارة عن فيليه لحم بقر مع بطاطا بالزبدة والكريمة الحامضة والخضار الصغيرة. ثم اختمي الوجبة مع راكليت دافئة وفوندو الجبنة إلى جانب تشكيلة من الأجبان.

مركز السبا والعافية
يُعدّ مركز السبا والعافية في المنتجع الوجهة المثالية للاسترخاء وتجديد الجسم بعد يوم مليء بالنشاط الرياضي المكثّف في الهواء الطلق. يتألف المركز من 11 غرفة مساج، وحمّامين تركيَّين، وغرفتَي سونا، وحمّامَي بخار فضلاً عن مركز تجميل ومركز لياقة بدنية مجهّز بالكامل حيث يتوافر فريق من الخبراء المتمرّسين لتدليلك وتقديم تجارب باعثة على الاسترخاء. أما حوض السباحة الداخلي المدفّأ في الطابق الأول فيشرف على تلال كارتالايا المترامية والمكلّلة بالثلوج.

مرح التزلّج على حلبة الجليد
يعمل المنتجع باستمرار لتوسيع مجموعة الأنشطة الرياضية الشتوية المتوفرة في رحابه، لذا أضاف أخيراً حلبة جليد رائعة في الهواء الطلق للكبار والصغار عند الجانب الأمامي من المبنى الرئيس للمنتجع.

حديقة ركوب عجلة الثلج للصغار - سابقةٌ في تركيا!
لا حدود للمرح في منتجع كايا بالازو سكي آند ماونتن ريزورت، لا سيما في حديقة ركوب عجلة الثلج للصغار حيث يمكن للضيوف كباراً وصغاراً الاستمتاع بالتزحلق في قوارب الثلج المنفوخة بدون معدّات خاصة أو دروس! يمكن للعائلات والأصدقاء تمضية وقت مسلٍّ واستنشاق الهواء الجبلي النقي أثناء الاستمتاع بجولات شيّقة وحماسية طيلة اليوم.

فندق ماندارين أورينتال هايد بارك، لندن
توجّهي إلى لندن إلى فندق ماندارين أورينتال هايد بارك، الذي أعاد تصميم مساحاته العامّة وأعاد افتتاح مطاعمه بمناسبة موسم الأعياد والاحتفالات.

المطاعم
سيفتح دينر باي هيستون بلومنتال الحائز نجمتي ميشلان و بار بولود، لندن أبوابهما لتقديم وجبة الغداء والعشاء. أما قائمة الطعام فيه فتضمّ أطباقاً فرنسية كلاسيكية بلمسة بريطانية عصرية. كما ستُطرح قائمة خاصة بعيد الميلاد ورأس السنة لمن ينشدون الاحتفال بالأعياد في كنف ماندارين أورينتال هايد بارك، لندن.

من جهة أخرى، يفتح مطعم دينر باي هيستون بلومنتال الحائز على جوائز عدة تحت قيادة الشيف آشلي بالمر واتس الذي سيقدّم تشكيلةً جديدة من أشهى الأطباق. هذا ويعود طبق اللحم المحضّر على شكل فاكهة ليخدع حواس الضيف ويبهر عينيه بوصفة جديدة محضّرة من هلام الخوخ بدلاً من هلام اليوسفي التقليدي.
أما ذا روزبيري فتسدل الستار عن تجربة شاي بعد الظهر الاحتفالية، وترحّب بدبّ الميلاد أوليفر من هارودز الذي سيُمتّع الضيوف الصغار بأحلى الأوقات الميلادية هذا الموسم. من جهته، أعدّ شيف الحلويات التنفيذي بول ثايليمونت وفريقه الموهوب أصنافاً بيتيّة حلوة تداعب براعم الذوق.
فندق بوريفاج جنيف

يدعوك فندق بوريفاج جنيف للاستمتاع بتجربة ملؤها الدلال والاسترخاء بمناسبة حلول رأس السنة، مع باقة من العلاجات الشاملة الجديدة في رحاب الفندق. فلقد تعاون الفندق الشهير أخيراً مع مركز الصحة الرائد للطب الشمولي "تي ميد - تراديشينل ميديسن"، حيث سيتسنّى لك الاستمتاع بعلاجات باعثة على الاسترخاء في كنف غرفتك تحت أنامل خبراء متمرّسين ومشهورين عالمياً. تقدّم العيادة خدمات متنوعة في مجال علاجات الشفاء الكامل بدءاً من جلسات العناية بالوجه وصولاً إلى معالجة أمراض أخرى أكثر حدّة.

تبدأ التجربة مع علاج بوريفاج تشاينيز حيث تُطبَّق ممارسات الطب الصيني التقليدية لمساعدة الجسم على شفاء نفسه. يعالج الطب الصيني مشاكل شائعة عديدة كالتعافي من مرض السرطان أو العلاج الكيميائي، والتعب، والتهاب المفاصل، والصداع، وعسر الهضم والألم المزمن. لذا ستحصلين ضمن جلسة العلاج على استشارة شخصية لتحليل وضعك الصحي وتحديد العلاجات التي ينبغي وصفها. ويتم ذلك عن طريق جمع عناصر البيانات غير اللفظية كالسلوك، والحركة، والصوت والبشرة، يليها فحص بدني حسب الحاجة. وعلى ضوء ذلك، قد تشمل جلسات العلاج ما يلي: الوخز بالإبر، العلاج بالحجامة، مساج توينا، العلاج بالكي أو مساج البطن.

من جهة أخرى، يمكن طرد السموم من الجسم من خلال أي باقة من باقات الأيورفيدا المتوفرة. استُمدّت كل هذه العلاجات من تقليد هندي قديم يرمي إلى إرساء التوازن بين حواس الجسم واستعادة الهدوء والتناغم الداخلي. تسهم هذه العلاجات في تنظيف وتنقية العقل (النظام العصبي) والجسم (الأنسجة والخلايا) والروح على حد سواء. ومن بين العلاجات الأخرى المناسبة للجسم مساج بروس، وهو مساج لطيف للأقراص الموجودة بين الفقرات يهدف إلى تمديد العمود الفقري وإعطاء هذه الأقراص مساحةً إضافية لتشفي نفسها؛ ومساج يو يانغ للوجه، وهي تقنية تُطبَّق على الوجه والعنق والعضلة شبه المنحرفة للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة. عدا عن الشياتسو، وريفلكسولوجي القدمين والعلاج بالأحجار. 

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منتجعات للاحتفال في شهور العام الأولى وسط الثلوج والجليد منتجعات للاحتفال في شهور العام الأولى وسط الثلوج والجليد



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