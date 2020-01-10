السويد تعلن تعليق رحلات جوية نحو إيران مؤقتا
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السويد تعلن تعليق رحلات جوية نحو إيران مؤقتا

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العرب اليوم - السويد تعلن تعليق رحلات جوية نحو إيران مؤقتا

الطائرة الأوكرانية
ستوكهولم ـ العرب اليوم

قالت وكالة النقل السويدية، اليوم الجمعة، إنها ستعلق رحلات شركة الخطوط الجوية الإيرانية بين إيران والسويد مؤقتا، بسبب وجود شكوك حول أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران.وأضافت الوكالة أن قرار التعليق جاء أيضا لوجود مخاوف بشأن سلامة الطيران المدني في الأجواء الإيرانية.وكانت شركة "لوفتهانزا" الألمانية أعلنت في وقت سابق إلغاء رحلاتها من وإلى طهران حتى 20 يناير، وأن هذا القرار جاء كإجراء وقائي بسبب الوضع الأمني غير الواضح بالنسبة للمجال الجوي حول مطار طهران.وكان مسؤولون أمريكيون قالوا الخميس، إن الحكومة تعتقد أن إيران أسقطت عن طريق الخطأ، طائرة ركاب أوكرانية بعد فترة قصيرة من إطلاق إيران صواريخ على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق ردا على مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري، قاسم سليماني.

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السويد تعلن تعليق رحلات جوية نحو إيران مؤقتا السويد تعلن تعليق رحلات جوية نحو إيران مؤقتا



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