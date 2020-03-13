قرر القائمون على منتجع ديزني لاند في كاليفورنيا، إغلاق أبوابه أمام الزوار بسبب انتشار فيروس كورونا.

قال متحدث باسم شركة "والت ديزني" في بيان رسمي، إنه تقرر إغلاق المنتجع بدءا من يوم السبت 14 مارس حتى نهاية الشهر، للحفاظ على سلامة الزوار، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا داخل المنتجع، لكنه إجراء لسلامة الجميع.

تابع البيان، أنه ستبقى فنادق منتجع ديزني مفتوحة حتى يوم الإثنين 16 مارس، حتى يتمكن الضيوف من القيام بترتيبات سفرهم، كما سيتم التعامل بسهولة مع الضيوف الذين يرغبون في إلغاء حجوزاتهم واسترداد أموالهم.

ووضعت شركة ديزني للسياحة رقما خاصا للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالحجز وإلغاء الرحلات