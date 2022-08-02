وفاة راكب على رحلة مصر للطيران

شهدت رحلة مصر للطيران، القادمة من مطار الكويت، وفاة راكب على متن الطائرة بعد إقلاعها بعدة دقائق، ما استدعى عودتها إلى الكويت لاتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل الجثمان إلى المستشفى. وكشفت مصادر مطلعة بمصر للطيران، أن الرحلة تابعة لشركة مصر للطيران تحمل رقم 613، كانت قادمة من مطار الكويت في طريقها إلى مطار القاهرة، أمس الاثنين، وحدثت الواقعة بشكل مفاجئ ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة دوليا في حالات الوفاة على متن الرحلة.