إيقاف الرحلات الجوية في مطاري أربيل والسليمانية في العراق بسبب عاصفة ترابية

أوقفت الرحلات الجوية في مطاري أربيل والسليمانية شمالي العراق اليوم الخميس بسبب العاصفة الترابية التي تضرب البلاد. وذكرت إدارة مطار السليمانية في بيان صحفي :"بسبب اجتياح بعض مناطق الإقليم عاصفة ترابية شديدة تسببت بانخفاض مستوى الرؤية، الأمر الذي دعا لتعليق الملاحة الجوية في المطار" من جهتها أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي توقف الرحلات لذات السبب.