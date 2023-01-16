توقف الملاحة الجوية في مطار بغداد

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي اليوم الاثنين، توقف الحركة الملاحية في المطار بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكدت إدارة مطار بغداد - وفقا لما أوردته قناة (السومرية نيوز) - أنها تبلغ المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار بتوقف الحركة الملاحية بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 100 متر.