إغلاق مغارة جعيتا لمدة 15 يوما أمام السياح
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إغلاق مغارة "جعيتا" لمدة 15 يوما أمام السياح

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العرب اليوم - إغلاق مغارة "جعيتا" لمدة 15 يوما أمام السياح

إغلاق مغارة "جعيتا" لمدة 15 يوما أمام السياح
القاهرة - العرب اليوم

أعلن المدير العام لمرفق مغارة جعيتا السياحي نبيل حداد في بيان عن "إغلاق المغارة أمام السياح بسبب العطلة السنوية للعاملين في المغارة، والقيام بأعمال الصيانة اللازمة، وذلك إبتداء من صباح يوم الاثنين في 4 شباط الى مساء يوم الثلاثاء في 19 منه، لتعود بعد هذه العطلة، وتستقبل السياح بشكل طبيعي ابتداء من صباح يوم الاربعاء في 20 الحالي".

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إغلاق مغارة جعيتا لمدة 15 يوما أمام السياح إغلاق مغارة جعيتا لمدة 15 يوما أمام السياح



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إغلاق مغارة جعيتا لمدة 15 يوما أمام السياح إغلاق مغارة جعيتا لمدة 15 يوما أمام السياح



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