انحراف طائرة في مطار الملك عبد العزيز أثناء هبوطها

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، انحراف طائرة على مدرج L A534، من دون أن تسجيل أي إصابات، بين الطاقم الذي كان على متنها، وهم 5 أفراد.وذكرت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، في بيان عبر حسابها على تويتر، أن "طائرة "Gulfstream 400" تعرضت لانحراف على مدرج L A534 صباح اليوم الساعة 8:10 ص، من دون أن تسجل أي إصابات، بين الطاقم الذي كان على متنها".وأضافت أن "فرق الطوارئ باشرت الحادث على الفور، حيث يقوم الفريق المختص بالتحقيق في تفاصيل الحادثة وتحديد أسبابها"، مؤكدة أن حركة الإقلاع والهبوط لم تتأثر مطلقاً بالحادث.