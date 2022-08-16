تحطم طائرة خفيفة ووفاة قائدها بعد إقلاعها من مطار الثمامة في السعودية

أعلن مكتب تحقيقات الطيران في السعودية عن تعرض طائرة خفيفة، صباح اليوم الثلاثاء، لحادث بعد إقلاعها من مطار الثمامة وعلى متنها قائد الطائرة فقط. وعلى حسابه في "تويتر"، قال المكتب إن "قائد الطائرة توفي من جراء الحادث، وتم إرسال فريق لإجراء تحقيق لكشف ملابسات ومسببات الحادث".