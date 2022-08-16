السعودية تطلق رحلات جوية إلى كوريا الجنوبية للمرة الأولى بعد 32 عاماً

استأنفت شركة الخطوط الجوية السعودية رحلاتها الجوية إلى كوريا الجنوبية للمرة الأولى بعد 32 عاما،وصرحت شركة الخطوط السعودية اليوم بأنها بدأت تشغيل الرحلات من جدة - الرياض- إنتشون. ونقلت الخطوط السعودية التي تم إنشاؤها عام 1945 وهي إحدى أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط عمالا كوريين ساهموا في الإنشاءات في ظل نهضة الإعمار في الشرق الأوسط في الماضي وتشغل الشركة السعودية 3 رحلات أسبوعيا أيام الثلاثاء، الخميس والسبت ومن المخطط أن يقام حفل لتدشين الرحلة ولاستقبال الركاب في مطار إنتشون الدولي مساء اليوم بحضور مدير آسيا لشركة الخطوط السعودية وسفير المملكة العربية السعودية في سيئول ومسؤولي مؤسسة مطار إنتشون الدولي.