اندلاع حريق في مطار بغداد للمرة الثانية خلال أسبوع

أعلن الدفاع المدني العراقي السيطرة على حريق بمطار بغداد الدولي، هو الثاني هذا الأسبوع، فيما أكدت إدارة المطار، أن الرحلات مستمرة بصورة منتظمة. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن 15 فرقة إطفاء شاركت في إخماد الحريق الذي اندلع في الطابق الأرضي لصالة VIP، مشيرا إلى أن "عمليات الإخماد شملت أيضا مكاتب السفر التي اندلعت فيها النيران".