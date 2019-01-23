وجهت سلطات السياحة في المالديف تنبيهات لضمان سلامة السائحين، بعد وفاة خمسة أشخاص غرقا في غضون أسبوع واحد.

وأكد مسؤولون في القطاع السياحي أن "سلطات السياحة في المالديف طلبت من مشغلي المنتجعات في كافة جزر الأرخبيل التنبه لسلامة السائحين بعد وفاة خمسة أشخاص غرقا في غضون أسبوع واحد"، وذلك وفقا لصحيفة "جاكرتا بوست".

وقال المسؤولون، إنه "طلب من المنتجعات في الأرخبيل الاثنين أن تراقب عن كثب زبائنها حرصا على سلامتهم بعد تزايد عدد الوفيات". ونسبوا أسباب الغرق، إلى تيارات قوية ناجمة عن رياح موسمية شمالية - شرقية، في بلد تعد فيه مثل هذه الحوادث نادرة وقليلة.

وأكدت السلطات أن وزارة السياحة تسعى لتحديد أماكن السباحة والغوص الآمنة في المحيط بعد حوادث الغرق.