اصطفاف المسافرين بطوابير طويلة في أكبر مطارات هولندا نتيجة نقص موظفي الأمن

اصطف المسافرون بطوابير طويلة في أكبر مطارات هولندا نتيجة نقص موظفي الأمن مما أثار حفيظة الركاب، الذين برر بعضهم هذا الزحام "بفرار المواطنين الجماعي" من البلاد ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للزحام في مطار سخيبول، مشيرين إلى أن كل من حولهم قد تأخروا بالفعل عن رحلاتهم.