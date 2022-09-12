اصطفاف المسافرين بطوابير طويلة في أكبر مطارات هولندا نتيجة نقص موظفي الأمن
آخر تحديث GMT18:53:02
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » سياحة وسفر عاجل

اصطفاف المسافرين بطوابير طويلة في أكبر مطارات هولندا نتيجة نقص موظفي الأمن

العرب اليوم -

العرب اليوم - اصطفاف المسافرين بطوابير طويلة في أكبر مطارات هولندا نتيجة نقص موظفي الأمن

مسافرين
أمستردام - العرب اليوم

اصطف المسافرون بطوابير طويلة في أكبر مطارات هولندا نتيجة نقص موظفي الأمن مما أثار حفيظة الركاب، الذين برر بعضهم هذا الزحام "بفرار المواطنين الجماعي" من البلاد ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للزحام في مطار سخيبول، مشيرين إلى أن كل من حولهم قد تأخروا بالفعل عن رحلاتهم.

سياحة وسفر عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اصطفاف المسافرين بطوابير طويلة في أكبر مطارات هولندا نتيجة نقص موظفي الأمن اصطفاف المسافرين بطوابير طويلة في أكبر مطارات هولندا نتيجة نقص موظفي الأمن



أخبار ذات صلة

GMT 13:37 2022 الأحد ,11 أيلول / سبتمبر

الدخان يؤجل رحلات من مطار طشقند
العرب اليوم - الدخان يؤجل رحلات من مطار طشقند

GMT 11:29 2022 السبت ,10 أيلول / سبتمبر

استئناف الرحلات الجوية بين كولومبيا وفنزويلا
العرب اليوم - استئناف الرحلات الجوية بين كولومبيا وفنزويلا

GMT 08:39 2022 الجمعة ,09 أيلول / سبتمبر

عودة مطار حلب الدولي للخدمة اليوم الجمعة
العرب اليوم - عودة مطار حلب الدولي للخدمة اليوم الجمعة

GMT 20:50 2022 الثلاثاء ,06 أيلول / سبتمبر

النقل السورية تعلن تحويل الرحلات من مطار حلب إلى دمشق بعد استهداف إسرائيلي
العرب اليوم - النقل السورية تعلن تحويل الرحلات من مطار حلب إلى دمشق بعد استهداف إسرائيلي

GMT 20:45 2022 الثلاثاء ,06 أيلول / سبتمبر

توقف حركة الطيران الدولية إلى الولايات المتحدة بسبب عطل في أنظمة الرادار
العرب اليوم - توقف حركة الطيران الدولية إلى الولايات المتحدة بسبب عطل في أنظمة الرادار

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:25 2022 السبت ,10 أيلول / سبتمبر

أبرز القطع التي ميزت إطلالات ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية
العرب اليوم - أبرز القطع التي ميزت إطلالات ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

GMT 13:58 2022 الخميس ,01 أيلول / سبتمبر

البندقية مدينة السحر لعشاق الهدوء والرومانسية
العرب اليوم - البندقية مدينة السحر لعشاق الهدوء والرومانسية

GMT 14:18 2022 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر

أفكار مُميَّزة لتصميم الحمّامات الفخّمة
العرب اليوم - أفكار مُميَّزة لتصميم الحمّامات الفخّمة

GMT 17:46 2022 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر

حميدتي يرحب بمشروع الدستور الانتقالي وسط قبول دولي كبير
العرب اليوم - حميدتي يرحب بمشروع الدستور الانتقالي وسط قبول دولي كبير

GMT 18:21 2022 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر

تعويضات المبلغين عن المخالفات تثير الجدل بانتهاك صفقة شراء تويتر
العرب اليوم - تعويضات المبلغين عن المخالفات تثير الجدل بانتهاك صفقة شراء تويتر

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 13:34 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

تعلن الأحداث الفلكية عن فترة مليئة بالمعاكسات والفوضى العارمة
العرب اليوم - تعلن الأحداث الفلكية عن فترة مليئة بالمعاكسات والفوضى العارمة

GMT 12:13 2022 الأحد ,07 آب / أغسطس

الإفراط في تناول الشاي الأخضر يؤثر على القلب
العرب اليوم - الإفراط في تناول الشاي الأخضر يؤثر على القلب

GMT 16:18 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن
العرب اليوم - لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن

GMT 03:31 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

10 قصص صادمة داخل المدارس وتبادل مقاطع خارجة بين الطلاب وزواج عرفي
العرب اليوم - 10 قصص صادمة داخل المدارس وتبادل مقاطع خارجة بين الطلاب وزواج عرفي

GMT 09:53 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 12:20 2017 الثلاثاء ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

لماذا أنت هنا؟
العرب اليوم - لماذا أنت هنا؟

GMT 11:54 2022 الثلاثاء ,19 تموز / يوليو

تساقط الشعر والسمنة مؤشرات للإصابة بكوفيد طويل الأمد
العرب اليوم - تساقط الشعر والسمنة مؤشرات للإصابة بكوفيد طويل الأمد

GMT 01:47 2018 الإثنين ,13 آب / أغسطس

"تعليم شمال سيناء" تعلن تخفيض حد القبول في الثانوية العامة إلى 200 درجة
العرب اليوم - "تعليم شمال سيناء" تعلن تخفيض حد القبول في الثانوية العامة إلى 200 درجة

GMT 02:56 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبر

عادل حزيران يؤكّد أنّ تجميد 4 أعضاء من الاتحاد غير قانوني
العرب اليوم - عادل حزيران يؤكّد أنّ تجميد 4 أعضاء من الاتحاد غير قانوني

GMT 01:48 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

إيفانكا ترامب ترتدي فستانًا رمادي في استوديو فوكس
العرب اليوم - إيفانكا ترامب ترتدي فستانًا رمادي في استوديو فوكس

GMT 15:35 2019 الأربعاء ,27 آذار/ مارس

الصفاقسي يطالب بتقديم موعد مباراة الكأس و«شواط» آخر الوافدين
العرب اليوم - الصفاقسي يطالب بتقديم موعد مباراة الكأس و«شواط» آخر الوافدين

GMT 22:22 2019 الأحد ,24 آذار/ مارس

التعادل السلبي يخيم على مباراة غينيا وأفريقيا الوسطى في التصفيات الأفريقية
العرب اليوم - التعادل السلبي يخيم على مباراة غينيا وأفريقيا الوسطى في التصفيات الأفريقية

GMT 05:41 2019 السبت ,16 آذار/ مارس

أربعة نجوم تنبأت لهم سيدة الشاشة فاتن حمامة بالنجومية
العرب اليوم - أربعة نجوم تنبأت لهم سيدة الشاشة فاتن حمامة بالنجومية

GMT 10:59 2019 الخميس ,17 كانون الثاني / يناير

تصاميم مميزة لطاولات القهوة تمنح الشعور بالأناقة في غرف المعيشة
العرب اليوم - تصاميم مميزة لطاولات القهوة تمنح الشعور بالأناقة في غرف المعيشة

GMT 15:33 2019 الأحد ,06 تشرين الأول / أكتوبر

10 إشكاليات انتبهي إلها عند شراء قطع الأثاث والمفروشات الجديدة في منزلك
العرب اليوم - 10 إشكاليات انتبهي إلها عند شراء قطع الأثاث والمفروشات الجديدة في منزلك
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab