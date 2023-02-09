الضباب المتجمّد يلغي عشرات الرحلات الجوية في لندن

انخفضت درجات الحرارة في العاصمة البريطانية إلى ما دون 4 تحت الصفر، وأدى الضباب الذي غطى مطار مدينة لندن اليوم الثلاثاء إلى إلغاء كبير للرحلات أو تغيير مسارها.

ووفقا لـ "اندبندت عربية"، فقد انخفضت درجات الحرارة في العاصمة البريطانية إلى ما دون 4 تحت الصفر خلال الليل ليستيقظ سكان لندن على ضبابٍ كثيف صباح يوم الثلاثاء، وإثر هذا، قامت الخطوط الجوية البريطانية بإلغاء الرحلات الوافدة إلى مطار دوكلاندز وكذلك الآتية من أمستردام وبرلين ودبلن ودوسلدورف وروتردام.

كما ألغت الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM أول رحلتين جويتين لها في الصباح من أمستردام فيما علقت شركة الطيران لوفتهانزا إحدى رحلاتها الآتية من فرانكفورت.

ومن جهتها ألغت الخطوط الجوية السويسرية "هيلفيتيكا" Helvetic أول رحلة صباحية لها من زيورخ.