إعادة تسيير الرحلات الجوية من مطار الملكة علياء في الأردن اعتبارا من 8 سبتمبر

أعلن وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة يوم الأربعاء، عن إعادة تسيير الرحلات الجوية المنتظمة عبر مطار الملكة علياء الدولي اعتبارا من 8 سبتمبر.وأكد العضايلة خلال إيجاز صحفي أن العودة ستتم وفق ضوابط وشروط تضمن السلامة العامّة والوقاية والاحتراز، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.