وصول وزير المالية القطري إلى القاهرة على متن طائرة خاصة

استقبل مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، وفدا قطريا مكونا من 9 أشخاص يرأسه وزير المالية الشيخ علي بن أسد العمادي، قادما من الدوحة على متن طائرة خاصة في زيارة للبلاد تستغرق عدة ساعات.وأكد مصدر مسؤول ، أن "وزير المالية القطري والوفد المرافق له، وصل على متن طائرة خاصة قطرية، وكان في استقبالهم مسؤولو السفارة القطرية لدى القاهرة".

وأشار، إلى أن "الوفد قدم إلى القاهرة لحضور إحدى الفعاليات، ومن المنتظر أن يغادر مساء".وأوضح، أن "الطائرة القطرية قدمت عبر الأجواء السعودية على خلفية فتح الحدود بين الرياض والدوحة"، موضحا أن "الطائرة حصلت على تصريح هبوط بمطار القاهرة قبل وصولها، ومنتظر أن تبقي لعدة ساعات"