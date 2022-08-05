ذكرت مصادر إسرائيلية أنه تم تغيير مسار إقلاع الطائرات من مطار "بن غوريون"، وذلك بسبب التصعيد الأمني في قطاع غزة وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم أيضا إغلاق شواطئ عسقلان، بسبب التوتر الأمني والتصعيد مع غزة وأن مستشفى سوروكا في بئر السبع أعلن حالة الطوارئ والاستعداد لكل سيناريو ممكن، وأضافت أنه يجري عملية نقل للمرضى إلى المناطق المحصنة.