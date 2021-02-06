الدنمارك ترفع الحظر عن الرحلات الجوية القادمة من الإمارات

أفادت سفارة الإمارات لدى كوبنهاغن، اليوم السبت، بأن سلطات الدنمارك قررت رفع الحظر عن الرحلات الجوية القادمة من الإمارات اعتبارا من يوم غد الأحد.وقالت السفارة في تغريدة إن القادمين إلى مملكة الدنمارك ملزمون بإجراء اختبار فيروس كورونا والعزل مدة 10 أيام، مضيفة أن هذا الإجراء يطبق اعتبارا من 7 إلى 28 فبراير.

وفي 22 يناير الماضي قالت وزارة النقل في الدنمارك إنها أوقفت جميع الرحلات القادمة من الإمارات بسبب "مشاكل محتملة تتعلق بنتائج مزيفة لاختبارات فيروس كورونا في دبي".وأضافت الوزارة أن "القيود على السفر فرضت بعد شكوك في إمكانية الاعتماد على فحوص كورونا التي تجري في دبي قبل المغادرة"، مشيرة إلى أنها اتخذت القرار بعد معلومات تفصيلية وصلتها.