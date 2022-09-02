إخلاء مطار هيثرو عقب إنذار أمني

أفادت مصادرنا بأنه تم إخلاء المبنى رقم 2 في مطار هيثرو، اليوم الجمعة، عقب إطلاق إنذار أمني بسبب "حقيبة مشبوهة" وقال متحدث باسم المطار : "تعمل فرقنا مع الشرطة، للاستجابة لوجود عنصر يحتمل أن يكون مريبا تم تحديده في المبنى رقم 2. وكإجراء احترازي، تم إبعاد الركاب مؤقتًا عن المنطقة"، مضيفا: "نعتذر عن أي إزعاج للركاب أثناء التحقيق في الأمر".

وأفادت وسائل النقل في لندن بأن محطة مترو الأنفاق في مباني الركاب 2 و3 بمطار هيثرو قد أغلقت "لمساعدة الشرطة في الاستجابة لتحذير أمني" وقالت الشرطة في تغريدة على "تويتر": "تم استدعاؤنا عند الساعة 10:47 بالتوقيت المحلي إلى مطار هيثرو في العاصمة لندن، بعد الإبلاغ عن وجود حقيبة مشبوهة في المبنى رقم 2. تم إخلاء المنطقة كإجراء احترازي" وأضافت: "بعد التحقيق تم اعتبار العنصر غير مشبوه وتم إلغاء الحادث الأمني".