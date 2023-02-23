أعلنت السلطات الأمريكية إلغاء أكثر من 1600 رحلة جوية فى الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، بسبب عاصفة شتوية ضربت البلاد، أدت إلى تأخر أكثر من خمسة آلاف رحلة

وذكر موقع "سى إن إن"، أنه وفقًا لموقع تتبع الرحلات FlightAware، تم إلغاء، ما مجموعه 1640 رحلة جوية داخل وخارج البلاد، اعتبارًا من الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الأربعاء، حيث ألغت شركة الطيران الإقليمية "سكاى وست"، التى تعمل من خلال شراكات مع خطوط يونايتد ودلتا وأمريكان وألاسكا الجوية، أكثر من 350 رحلة، كما ألغت كل من دلتا وساوث ويست أكثر من 250 رحلة.

كان مطار "مينيابوليس - سانت بول الدولى" ومطار "دنفر الدولى" ومطار مقاطعة ديترويت ميتروبوليتان واين الأكثر تضررًا، كما كانت مطارات "تورونتو بيرسون الدولى" فى كندا و"شيكاغو أوهير الدولى" ومطار "ميلووكى ميتشل الدولى" تعانى أيضًا من اضطراب.