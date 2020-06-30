الاتحاد الأوروبي يعلن فتح حدوده والسماح بالسفر إليه لمواطني 14 دولة
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الاتحاد الأوروبي يعلن فتح حدوده والسماح بالسفر إليه لمواطني 14 دولة

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العرب اليوم - الاتحاد الأوروبي يعلن فتح حدوده والسماح بالسفر إليه لمواطني 14 دولة

الاتحاد الأوروبي
بروكسيل - العرب اليوم

أقر الاتحاد الأوروبي رسميا، يوم الثلاثاء، فتح حدوده لمواطني 14 دولة بعد إغلاقها على خلفية تفشي وباء "كوفيد-19".وجاء في بيان للمنظمة الإقليمية أن "مجلس الاتحاد الأوروبي اعتمد اليوم توصيات الرفع التدريجي للقيود المؤقتة على السفر، غير الضرورية، إلى داخل الاتحاد الأوروبي، وسترفع القيود للدول المدرجة بدءا من 1 يوليو، مع مراجعة القائمة وتحديثها كل أسبوعين"​​​.وتشمل القائمة الدول: تونس، والمغرب والجزائر، وأستراليا، وجورجيا، واليابان، ومنتنيغرو (الجبل الأسود)، وكندا، ونيوزيلندا، ورواندا، وصربيا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وأستراليا، وأوروغواي.وتضم القائمة كذلك الصين، بشرط تأكيد المعاملة بالمثل.

سياحة وسفر عاجل
arabstoday
المصدر :

المصدر: RT

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الاتحاد الأوروبي يعلن فتح حدوده والسماح بالسفر إليه لمواطني 14 دولة الاتحاد الأوروبي يعلن فتح حدوده والسماح بالسفر إليه لمواطني 14 دولة



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