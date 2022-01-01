إلغاء 2300 رحلة جوية في الولايات المتحدة بسبب تفشي كورونا والطقس
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إلغاء 2300 رحلة جوية في الولايات المتحدة بسبب تفشي كورونا والطقس

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العرب اليوم - إلغاء 2300 رحلة جوية في الولايات المتحدة بسبب تفشي كورونا والطقس

إلغاء 2300 رحلة جوية في الولايات المتحدة بسبب تفشي كورونا والطقس
واشنطن - العرب اليوم

إلغاء 2300 رحلة جوية في الولايات المتحدة بسبب تفشي كورونا والطقس

سياحة وسفر عاجل
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إلغاء 2300 رحلة جوية في الولايات المتحدة بسبب تفشي كورونا والطقس إلغاء 2300 رحلة جوية في الولايات المتحدة بسبب تفشي كورونا والطقس



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