إيطاليا تمدد تعليق الرحلات الجوية من البرازيل حتى 15 فبراير

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانزا أن بلاده مددت اليوم السبت تعليق الرحلات الجوية مع البرازيل 15 يوما إضافية.

وقال الوزير الإيطالي في تدوينة على "فيسبوك": "وقعت أمرا جديدا يمدد وقف الرحلات مم البرازيل ويمنع جميع من مروا بذلك البلد في الأربعة عشر يوما السابقة من دخول إيطاليا".وكانت روما قد أعلنت تعليق الرحلات الجوية مع البرازيل من 16 يناير وحتى نهاية الشهر بسبب كورونا الجديد الذي ظهر في البرازيل.