تأجيل وإلغاء رحلات جوية في فيتنام استعدادا لخامس عاصفة تضرب البلاد
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تأجيل وإلغاء رحلات جوية في فيتنام استعدادا لخامس عاصفة تضرب البلاد

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العرب اليوم - تأجيل وإلغاء رحلات جوية في فيتنام استعدادا لخامس عاصفة تضرب البلاد

رحلات جوية
فيتنام - العرب اليوم

قررت خطوط جوية فيتنامية، تغيير مواعيد رحلاتها وإلغاء أخرى بعد اقتراب خامس عاصفة تشهدها البلاد هذا العام من ضرب جنوب شرق كوانج نام. وذكرت صحيفة "فيتنام بلس" المحلية اليوم /الجمعة/، أنه وفقا للمركز الوطني للتنبؤات الجوية، تشكلت العاصفة الخامسة في البحر الشرقي على بعد حوالي 210 كيلومترات جنوب شرق كوانج نام في الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي َتحمل رياحا قصوى تبلغ سرعتها 74 كم / ساعة.  وأفاد المركز بأنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة من كوانج بينه إلى فوين والمرتفعات الوسطى في الفترة من اليوم حتى غد السبت.

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تأجيل وإلغاء رحلات جوية في فيتنام استعدادا لخامس عاصفة تضرب البلاد تأجيل وإلغاء رحلات جوية في فيتنام استعدادا لخامس عاصفة تضرب البلاد



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