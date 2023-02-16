مطار ميونخ يلغى أكثر من 700 رحلة الجمعة المقبل بسبب إضراب طواقم الخدمات

أخطر مطار ميونخ المسافرين بإلغاء أكثر من 700 رحلة يوم الجمعة المقبل، بعد إعلان طواقم الخدمات الأرضية إضرابهم، فيما تستعد المدينة لاستضافة مؤتمر ميونخ للأمن الدولي.

وذكر المطار فى بيان: "لن تنطلق رحلات ركاب منتظمة من الساعة 00.00 الجمعة وحتى الساعة 00.01 صباح السبت، ستتأثر أكثر من 700 رحلة هبوط وإقلاع".

ودعت النقابة العمالية المتحدة لقطاع الخدمات "فيردي"، اليوم، العاملين في 7 مطارات بالبلاد إلى الإضراب لمدة 24 ساعة، قائلة إن جهود التفاوض الجماعية لم تسفر عن تقدم يذكر.

وذكرت شركة "فرابورت" المشغلة لمطار فرانكفورت في البيان أنه يوم الجمعة 17 فبراير 2023 سيحدث تعطل كبير فى حركة النقل الجوى بسبب الإضراب.