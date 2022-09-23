الخطوط الجوية الروسية قلقة من فقدان جهود طواقم بسبب التعبئة

ثار قلق الخطوط الجوية الروسية بسبب مسائل متعلقة بالطواقم في أعقاب التعبئة الجزئية في البلاد، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "كوميرسانت" اليوم الجمعة.

وذكر التقرير أن مصادر مطلعة في عدة شركات طيران تعتقد أنه سيتم استدعاء ما يتراوح بين 50 % و80% من موظفي الشركات إلى الجيش. ويعمل محامون لدى شركات الخطوط الجوية على إعداد طلبات نيابة عن موظفيهم لإعفائهم من الخدمة العسكرية، لكن التقرير أشار إلى أنه لم يتضح ما الجهة التي يجب إرسال هذه الطلبات إليها.