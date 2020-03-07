طيران الإمارات تقدم إعفاءات لزبائنها اعتبارا من اليوم

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإماراتية "طيران الإمارات"، تقديم تسهيلات لعملائها وخيارات أوسع بشأن جميع الرحلات، التي تصدر اعتبارا من اليوم السبت 7 مارس/آذار إلى 31 من نفس الشهر.

ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، فإنه بموجب السياسة الجديدة، بإمكان المتعاملين تغيير خطط سفرهم نتيجة لأي تطورات تتعلق بفايروس كوفيد-19.حجوزاتهم إلى أي تاريخ للسفر، خلال 11 شهرا، في نفس فئة الحجز من دون فرض غرامات تغيير، فيما تطبق فروقات السعر في حال وجوبها.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في الشركة، عدنان كاظم "نريد أن يشعر عملاؤنا بالراحة والثقة وأنهم يحظون بدعمنا الكامل عند التخطيط للسفر، وأننا نقدم لهم أفضل الأسعار من دون فرض رسوم تغيير في حال قرروا تأخير أو تعديل مواعيد رحلاتهم. ونظراً للتطورات المتسارعة، فإننا سنواصل البحث عن وسائل لتوفير المرونة والاطمئنان وراحة البال لهم".

وأضافت الشركة أن هذه السياسة تنطبق على جميع الوجهات عبر شبكة خطوط طيران الإمارات العالمية.