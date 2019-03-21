أعلنت شركة الطيران البولندية "Lot"، أنها تعتزم مطالبة شركة "بوينغ" بدفع تعويضات عن وقف تشغيل طائراتها من عائلة "737 ماكس"، وذلك عقب سقوط طائرة من هذا الطراز في إثيوبيا.

وتمتلك شركة "Lot" خمس طائرات من طراز "Boeing 737 Max 8"، كما أنها وقعت طلبية مع "بوينغ" لشراء 10 طائرات من الطراز نفسه، والتي من المخطط أن تسلم إحداها للشركة البولندية خلال عدة أسابيع.

واضطرت "Lot" لاستئجار طائرات أخرى وتشغيلها بعدما حظرت دول عالمية طيران طائرات "بوينغ 737 ماكس" بعد سقوط إحداها في إثيوبيا، الأمر الذي أودى بحياة 157 شخصا.

وشركة الخطوط الجوية البولندية "Lot" ليست الشركة الأولى، التي تعلن عزمها مطالبة "بوينغ" بتعويضات مقابل وقت الطيران الضائع، ففي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة الطيران النرويجية عزمها مطالبة "بوينغ" بتعويضات لهذا السبب نفسه.

وكارثة الإثيوبية هي الثانية من نوعها في أقل من 6 أشهر، ففي أكتوبر الماضي سقطت طائرة بوينغ "737 ماكس 8" تابعة للخطوط الإندونيسية ما أدى إلى مقتل ركابها وطاقمها أيضا.