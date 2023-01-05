إغلاق عدد من منتجعات التزلج في أوروبا بسبب قلة الثلوج

أغلقت عدد من الدول الأوروبية منتجات التزلج بسبب قلة الثلوج رغم بداية الشتاء، حيث يشهد جزء كبير من أوروبا بظروف مناخية دافئة بشكل غير عادى حيث تشهد درجات حرارة مرتفعة عن الطبيعى في هذه الفترة من العام.

وأشارت صحيفة "البريوديكو" الإسبانية إلى أن الثلوج لم تصبح تغطى الشوارع في أوروبا على عادتها في مثل هذه الأيام من العام ، حيث تشهد العديد من البلدان في القارة أحر يوم مسجل في شهر يناير في ليلة رأس السنة الجديدة.

وبدأ شهر يناير بدرجات حرارة قياسية مرتفعة في أوروبا ، وفى فرنسا ، كان متوسط ​​درجة الحرارة الإجمالية في اليوم الأخير من عام 2022 أعلى بأكثر من 8 درجات مئوية من درجة الحرارة المرجعية اليومية للفترة 1991-2020 ، وفقًا لـ Météo-France ، خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الفرنسية.

أغلقت منتجعات التزلج في جبال الألب ، ولا سيما تلك الموجودة في المناطق السفلية ، منحدراتها مؤقتًا لأن هذا الطقس الدافئ ، جنبًا إلى جنب مع الأمطار الغزيرة ، يقضي على تساقط الثلوج في ديسمبر.

ويمر نهر جليدى ضخم في جبال الألب بمرحلة ذوبان عالية للغاية وأطلقت أجهزة الأنذار في أوروبا بسبب الطقس الغير مستقر.