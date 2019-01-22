تعتبر جبال ألتاي المكان الذي تلتقي فيه كل من روسيا والصين ومنغوليا وكازاخستان، وهي منبع أنهار إيرتش وأوب، وموطن الفهود الثلجية النادرة، وتضم "البحيرة الذهبية" التي ترتبط بالعديد من الأساطير القديمة وتتمتع بجمال طبيعي مذهل جعلها من أشهر وأقدم الوجهات السياحية في منطقة ألتاي، وتعتبر نسخة مصغرة من بحيرة بايكال الروسية، وتوفر الكثير من المعالم الطبيعية المذهلة التي سوف تخطف أنفاس زوارها للمرة الأولى، أما الذين عاشوا هذه التجربة الرائعة فننصحهم باكتشاف سحر منطقة ألتاي.

بحيرة تيلتسكوي

تعتبر بحيرة تيلتسكوي الأكبر في جبال ألتاي، وكانت واحدة من أشهر المناطق السياحية في ألتاي والأقدم في روسيا، وتتمتع بطبيعة خلابة مشابهة لبحيرة بايكال الروسية، وتشتهر مياهها بخصائصها الشفائية، حيث يقصدها آلاف السياح كل عام لقضاء العطلات، وأصبحت زيارتها جزءاً من التقاليد العائلية الروسية، وبطبيعة الحال، تتميز البحيرة بمناظر جميلة ومياه كريستالية نقية، ولكن لا يوجد حولها الكثير من المواقع السياحية على البحيرة، حيث يمكن للزوار استكشافها كلها عبر رحلة واحدة في القوارب لمدة ساعتين، وتبلغ تكلفتها حوالي 1700 روبل، أي ما يعادل 60 دولاراً، وتبدو المدينة كمنتجع هادئ يقصده الناس لقضاء بعض الأيام للاسترخاء والشعور بالراحة.

طريق الوصول إلى بحيرة تيلتسكوي

الوصول إلى بحيرة تيلتسكوي يتم ببساطة عبر الركوب على متن الحافلة أو سيارة الأجرة من غورنو ألتايسك لقطع مسافة 200 كيلومتر خلال 3 ساعات للوصول إلى البحيرة، ويعتبر طريق العودة أكثر صعوبة، ولكن يمكن طلب المساعدة من الناس في قواعد الجولات المحلية أو قد يقوم أحدهم بإيصالك، ويوجد عدد قليل من الأماكن قبل الوصول إلى البحيرة يمكن الإقامة فيها مقابل حوالي 150 روبل (5 دولارات) للشخص الواحد في الليلة الواحدة باستثناء وجبات الطعام، كما يمكن طلب بانيا الروسية (الساونا) مقابل 10 دولارات في الساعة.

وتحتوي المدينة الرئيسية على شاطئ بحيرة تيلتسكوي على العديد من المحلات التجارية التي تعمل على مدار الساعة لبيع الحاجيات الأساسية والمواد الغذائية، كما تضم بعض المقاهي التي تبقى مفتوحة ليلاً، في حين يقدم أصحاب القوارب خدماتهم السياحية في النهار.