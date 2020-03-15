إلغاء 90% من حجوز الفنادق بسبب كورونا في الأردن

كشف الناطق باسم جمعية الفنادق السياحية في الأردن محمد القاسم، عن إلغاء الحجوز في فنادق المملكة، عقب قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن نسبة الإلغاء تجاوزت الـ90%.

وقال القاسم، إن "الجمعية على تواصل مستمر مع وزارة الصحة والجهات المسؤولة في الحكومة الأردنية، لضمان حماية الموظفين والنزلاء".

وأكد، على أن "القطاع يتعامل بمسؤولية كبيرة وجدية مع الحدث"، وأن "الجمعية عضو في كافة اللجان المشكلة لضمان تنفيذ القرارات الحكومية".

وأعلن الأردن اليوم الأحد عن تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا، أحدها لدى مواطن أردني قادم من بريطانيا، و4 لدى فرنسيين كانوا داخل أحد فنادق المملكة، والإصابة السادسة لدى مواطن أردني خالط سائحة أمريكية، فيما "جميع الحالات قادمة من الخارج".