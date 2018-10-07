حددت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أخطر 10 وجهات للسفر؛ استنادًا إلى بيانات جديدة من شركة التأمينEndsleigh ، تتعلق بالتأمين على السفر.

وأوضحت الصحيفة ـ في تقرير ترجمته "عاجل" ـ أن أخطر الوجهات السياحية للمسافرين هي تايلاند، يليها كل من: أمريكا، تشيلي، بيرو، ألمانيا، إسبانيا، نيبال، البرازيل، فرنسا، جزر البهاما.

ومضت الصحيفة تقول "بحسب بيانات جديدة من شركة التأمين Endsleigh، فقد تم إصدار ما يقرب من ربع مطالبات التأمين على السفر في عام 2017 في تايلاند".

وأظهرت البيانات أن ثاني أخطر البلدان هي الولايات المتحدة؛ حيث صدرت 15 % من جميع المطالبات المقدمة في هذه الوجهة، موضحة أن تشيلي تساوت معها في النسبة.

وكانت الإضافتان المفاجئتان إلى قائمة العشرة الأوائل لقضاء عطلة محفوفة بالمخاطر هما فرنسا وإسبانيا؛ حيث تم تقديم 7 و8 % من جميع المطالبات على التوالي.

ووفقًا لمكتب الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث، فإن المشكلة الأكثر شيوعًا التي يتم الإبلاغ عنها في فرنسا هي عملية "النشل". بينما كانت جرائم الشارع مشكلة في إسبانيا، وغالبًا ما يتم سرقة جوازات السفر في المطارات.

وقالت جوليا ألبان ، مديرة التسويق في شركة Endsleigh"تعد تايلاند مقصدًا شائعًا لصانعي العطلات والحقائب على ظهورهم ، لذلك ليس من المدهش رؤية هذا الموقع الأكثر خطورة في العالم".