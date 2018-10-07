حددت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أخطر 10 وجهات للسفر؛ استنادًا إلى بيانات جديدة من شركة التأمينEndsleigh ، تتعلق بالتأمين على السفر.
وأوضحت الصحيفة ـ في تقرير ترجمته "عاجل" ـ أن أخطر الوجهات السياحية للمسافرين هي تايلاند، يليها كل من: أمريكا، تشيلي، بيرو، ألمانيا، إسبانيا، نيبال، البرازيل، فرنسا، جزر البهاما.
ومضت الصحيفة تقول "بحسب بيانات جديدة من شركة التأمين Endsleigh، فقد تم إصدار ما يقرب من ربع مطالبات التأمين على السفر في عام 2017 في تايلاند".
وأظهرت البيانات أن ثاني أخطر البلدان هي الولايات المتحدة؛ حيث صدرت 15 % من جميع المطالبات المقدمة في هذه الوجهة، موضحة أن تشيلي تساوت معها في النسبة.
وكانت الإضافتان المفاجئتان إلى قائمة العشرة الأوائل لقضاء عطلة محفوفة بالمخاطر هما فرنسا وإسبانيا؛ حيث تم تقديم 7 و8 % من جميع المطالبات على التوالي.
ووفقًا لمكتب الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث، فإن المشكلة الأكثر شيوعًا التي يتم الإبلاغ عنها في فرنسا هي عملية "النشل". بينما كانت جرائم الشارع مشكلة في إسبانيا، وغالبًا ما يتم سرقة جوازات السفر في المطارات.
وقالت جوليا ألبان ، مديرة التسويق في شركة Endsleigh"تعد تايلاند مقصدًا شائعًا لصانعي العطلات والحقائب على ظهورهم ، لذلك ليس من المدهش رؤية هذا الموقع الأكثر خطورة في العالم".
GMT 15:08 2018 الأحد ,07 تشرين الأول / أكتوبرالمسافرون إلى نيوزلندا يضطرون إلى كشف كلمة السر أو دفع 3آلاف دولار
GMT 19:02 2018 الأحد ,19 آب / أغسطسمدينة العلمين الجديدة تتضمن ممشى على شاطئ البحر المتوسط
GMT 02:15 2018 الإثنين ,06 آب / أغسطسالهدوء في "باكسوس" اليونانية بطبيعتها الخضراء
GMT 02:13 2018 الإثنين ,06 آب / أغسطسجزيرة "الهيرو" تمثل أجمل وجهات السياحة في إسبانيا
تُعدّ ليلى غريس موس ابنة أحد أشهر عارضات الأزياء على هذا الكوكب، لكن تمكنت من البقاء بعيدا عن الأضواء حتى الآن، فبعد أعوام من تجنّب المُصوّرين واعتبارها خجولة نسبيا قدّمت ابنة كيت موس البالغة من العمر 16 عاما، أول عرض رسمي لها، وظهرت فى حملتها الرئيسية الأولى بعد أن وقعت مع واحدة من وكالات الموضة التي تحمل اسم والدتها. وتم اختيار ليلى بواسطة والدها جيفرسون هاك، الرئيس التنفيذي لشركة دازد ميديا، لتكون الوجه الجديد لمارك جاكوبس بيوتي في حملة في المملكة المتحدة بالتعاون مع هارفي نيكولز، وكان المصمم المقيم في نيويورك صديقا قريبا للعائلة لأعوام، والتقى ليلى لأول مرة في عام 2008، ويقول: "كنت في عطلة في إيبيزا وذهبت إلى فورمينتيرا لهذا اليوم لأقوم بزيارة مع والدتها، وكانت في عمر 6 أعوام فقط، وكانت شخصية ليلا القوية وسلوكها وجمالها الخلاب واضحة
أرسل تعليقك