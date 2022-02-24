المنشآت الفندقية في مصر تصدر توجيهات عاجلة تخصّ السياح الأوكران

وجهت غرفة المنشآت الفندقية في مصر رسالة عاجلة إلى مديري عموم الفنادق بمدينة شرم الشيخ تخص السياح الأوكران في المنتجعات المصرية.وجاء في الرسالة: "يرجى حسن استقبال السائحين الأوكرانيين العائدين من المطار اليوم وتقديم كافة المساعدات والدعم اللازم لهم وعدم مغادرة أي سائح من الفنادق والتعامل بحرص شديد بين السائحين الروس والسائحين الأوكرانيين".

وتابعت الرسالة: "سيتم موافاتكم بأية تعليمات جديدة قد تصدر من وزارة السياحة والآثار بهذا الشأن.. وبرجاء اعتبار هذا الأمر عاجلا وبالغ الأهمية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة