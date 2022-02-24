المنشآت الفندقية في مصر تصدر توجيهات عاجلة تخصّ السياح الأوكران
آخر تحديث GMT15:35:44
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » سياحة وسفر عاجل

المنشآت الفندقية في مصر تصدر توجيهات عاجلة تخصّ السياح الأوكران

العرب اليوم -

العرب اليوم - المنشآت الفندقية في مصر تصدر توجيهات عاجلة تخصّ السياح الأوكران

المنشآت الفندقية في مصر تصدر توجيهات عاجلة تخصّ السياح الأوكران
القاهرة - العرب اليوم

وجهت غرفة المنشآت الفندقية في مصر رسالة عاجلة إلى مديري عموم الفنادق بمدينة شرم الشيخ تخص السياح الأوكران في المنتجعات المصرية.وجاء في الرسالة: "يرجى حسن استقبال السائحين الأوكرانيين العائدين من المطار اليوم وتقديم كافة المساعدات والدعم اللازم لهم وعدم مغادرة أي سائح من الفنادق والتعامل بحرص شديد بين السائحين الروس والسائحين الأوكرانيين".

وتابعت الرسالة: "سيتم موافاتكم بأية تعليمات جديدة قد تصدر من وزارة السياحة والآثار بهذا الشأن.. وبرجاء اعتبار هذا الأمر عاجلا وبالغ الأهمية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة

سياحة وسفر عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المنشآت الفندقية في مصر تصدر توجيهات عاجلة تخصّ السياح الأوكران المنشآت الفندقية في مصر تصدر توجيهات عاجلة تخصّ السياح الأوكران



أخبار ذات صلة

GMT 12:15 2022 الخميس ,24 شباط / فبراير

كُبرى شركات الطيران العربية تُعلق رحلاتها إلى أوكرانيا
العرب اليوم - كُبرى شركات الطيران العربية تُعلق رحلاتها إلى أوكرانيا

GMT 21:00 2022 الجمعة ,18 شباط / فبراير

مصر ترحل 4 أجانب كشفت إصابتهم بكورونا في مطار القاهرة
العرب اليوم - مصر ترحل 4 أجانب كشفت إصابتهم بكورونا في مطار القاهرة

GMT 19:37 2022 الخميس ,17 شباط / فبراير

السعودية تكشف لمواطنيها الدول التي تم تعليق سفرهم إليها بسبب كورونا
العرب اليوم - السعودية تكشف لمواطنيها الدول التي تم تعليق سفرهم إليها بسبب كورونا

GMT 07:06 2022 الإثنين ,14 شباط / فبراير

طائرة أميركية تهبط اضطراريًا في كانساس سيتي خلال رحلة داخلية بسبب راكب مشاغب
العرب اليوم - طائرة أميركية تهبط اضطراريًا في كانساس سيتي خلال رحلة داخلية بسبب راكب مشاغب

GMT 03:03 2022 الأحد ,13 شباط / فبراير

كل ما تود معرفته عن جواز السفر الإلكتروني الجديد في السعودية
العرب اليوم - كل ما تود معرفته عن جواز السفر الإلكتروني الجديد في السعودية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 18:09 2022 الخميس ,17 شباط / فبراير

شيرين عبد الوهاب تخطف أنظار جمهورها بإطلالة كلاسيكية
العرب اليوم - شيرين عبد الوهاب تخطف أنظار جمهورها بإطلالة كلاسيكية

GMT 09:01 2022 الخميس ,24 شباط / فبراير

سلطنة عُمان تحتفل بيوم السياحة العربي بطريقة رقمية
العرب اليوم - سلطنة عُمان تحتفل بيوم السياحة العربي بطريقة رقمية

GMT 07:02 2022 الأربعاء ,23 شباط / فبراير

أفكار لديكورات غرف نوم أطفال عصرية ومميزة
العرب اليوم - أفكار لديكورات غرف نوم أطفال عصرية ومميزة

GMT 14:57 2022 الإثنين ,21 شباط / فبراير

وزير الخارجية السعودي يَرهَن العلاقة مع إسرائيل بـ"حل عادل" للقضية الفلسطينية
العرب اليوم - وزير الخارجية السعودي يَرهَن العلاقة مع إسرائيل بـ"حل عادل" للقضية الفلسطينية

GMT 10:35 2022 الخميس ,24 شباط / فبراير

الأمير هاري يرفع دعوى قضائية جديدة على صحيفة بريطانية
العرب اليوم - الأمير هاري يرفع دعوى قضائية جديدة على صحيفة بريطانية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 05:37 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجوزاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الجوزاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 20:40 2019 الأحد ,12 أيار / مايو

دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها
العرب اليوم - دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها

GMT 20:41 2019 الجمعة ,14 حزيران / يونيو

"الفار المكار"..
العرب اليوم - "الفار المكار"..

GMT 13:52 2013 الجمعة ,03 أيار / مايو

رأس الضبع الواحد في المغرب يصل إلى 12 ألف دولار
العرب اليوم - رأس الضبع الواحد في المغرب يصل إلى 12 ألف دولار

GMT 19:21 2018 الثلاثاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

لماذا يحب الرجل المرأة القوية في الفراش التى تقود العلاقة الحميمة
العرب اليوم - لماذا يحب الرجل المرأة القوية في الفراش التى تقود العلاقة الحميمة

GMT 03:12 2017 السبت ,24 حزيران / يونيو

الكشف عن حالة القيئ والإسهال بعد تناول الملفوف
العرب اليوم - الكشف عن حالة القيئ والإسهال بعد تناول الملفوف

GMT 10:05 2019 الأحد ,06 تشرين الأول / أكتوبر

متسابقة مصرية تستفز مدربي “ذا فويس” وأحلام تتهمها بالغرور
العرب اليوم - متسابقة مصرية تستفز مدربي “ذا فويس” وأحلام تتهمها بالغرور

GMT 10:55 2018 الثلاثاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

شوبير يؤكّد صعوبة انتقال حسين الشحات إلى "الأهلي" المصري
العرب اليوم - شوبير يؤكّد صعوبة انتقال حسين الشحات إلى "الأهلي" المصري

GMT 05:17 2018 الإثنين ,23 تموز / يوليو

مُصوّرة تدّعي أنّ رجلًا "استمنى" بجانبها أثناء رحلتها إلى شيكاغو
العرب اليوم - مُصوّرة تدّعي أنّ رجلًا "استمنى" بجانبها أثناء رحلتها إلى شيكاغو

GMT 11:56 2018 السبت ,12 أيار / مايو

حكمة رعي النبي صلى الله عليه وسلم للغنم في صغره
العرب اليوم - حكمة رعي النبي صلى الله عليه وسلم للغنم في صغره

GMT 04:55 2016 الثلاثاء ,03 أيار / مايو

خيانة مونتريال الشهيرة تتكرر في بايباك 2016
العرب اليوم - خيانة مونتريال الشهيرة تتكرر في بايباك 2016

GMT 01:06 2017 الثلاثاء ,24 تشرين الأول / أكتوبر

الأنصاري تقيّم أزياء الفنانات في مهرجان "AC Awards"
العرب اليوم - الأنصاري تقيّم أزياء الفنانات في مهرجان "AC Awards"

GMT 11:24 2016 الخميس ,01 كانون الأول / ديسمبر

الصداقة (السرّية) بين الرجل والمرأة شُبْهة عشقية غير معلنة
العرب اليوم - الصداقة (السرّية) بين الرجل والمرأة شُبْهة عشقية غير معلنة

GMT 09:28 2016 الثلاثاء ,19 إبريل / نيسان

السعادة الزوجية والراحة النفسية أحد أسباب السمنة
العرب اليوم - السعادة الزوجية والراحة النفسية أحد أسباب السمنة

GMT 19:36 2016 الإثنين ,19 أيلول / سبتمبر

كاريس بشار وباسم ياخور بطلا "مذكرات عشيقة سابقة"
العرب اليوم - كاريس بشار وباسم ياخور بطلا "مذكرات عشيقة سابقة"

GMT 15:52 2013 الإثنين ,06 أيار / مايو

نظرية جديدة تؤكد أن حدائق بابل المعلقة تقع فعليًا في نينوى
العرب اليوم - نظرية جديدة تؤكد أن حدائق بابل المعلقة تقع فعليًا في نينوى

GMT 02:02 2017 الأحد ,01 كانون الثاني / يناير

آخر طبيبة توليد في حلب تروي معاناتها
العرب اليوم - آخر طبيبة توليد في حلب تروي معاناتها

GMT 04:11 2017 الثلاثاء ,15 آب / أغسطس

سفيان جيلالي يكشف عن "موقف" من الانتخابات البلدية
العرب اليوم - سفيان جيلالي يكشف عن "موقف" من الانتخابات البلدية

GMT 17:51 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

أبرز وأجمل عطور 2021
العرب اليوم - أبرز وأجمل عطور 2021

GMT 05:50 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

فحصان جديدان يكشفان كورونا في 90 دقيقة
العرب اليوم - فحصان جديدان يكشفان كورونا في 90 دقيقة

GMT 04:53 2020 الثلاثاء ,03 آذار/ مارس

تعرفي على أبرز أنواع موديلات كراسي الاسترخاء
العرب اليوم - تعرفي على أبرز أنواع موديلات كراسي الاسترخاء
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab