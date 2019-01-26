أفضل مناطق الإبحار في العالم لمحبي المغامرات

يشهد القطاع السياحي البحري في معظم دول العالم، رواجاً غير مسبوق في الآونة الأخيرة في ما يخص الرحلات، حيث يتخذ منحًى جديداً يتمثل في طول المسافات وتنوعها سواء كانت إلى مقاصد أو وجهات جديدة أو تقليدية؛ وذلك من أجل اكتشاف عوالم المحيطات والبحار وما تحويه من أسرار ومعالم.

وفي ما يلي نرصد لكم أفضل مناطق الإبحار في العالم:

ساحل البلطيق

كان الإسكندنافيون في البحر، منذ بداية عصر الفايكنغ للسّفن الطويلة. الرحلات النّرويجيّة توفّر الوصول إلى مرافق الثّقافة المحلّيّة، وتأخذك إلى بعض من أكبر المضايق في العالم، وتقدم رحلات البلطيق لمحات عامة عن المنطقة المتنوّعة ثقافيًّا مع التّوقف في النّقاط الرّائعة مثل أستوكهولم وكوبنهاغن وريغا وتالين.

ألاسكا

تستطيع في ألاسكا أن ترى الجبال الشاهقة والأنهار الجليدية، فضلاً عن نافذة برّيّة شاسعة لا يمكن الوصول إليها إلّا مرّة واحدة فقط من سطح السّفينة المريح.



البحر الأبيض المتوسّط

يقدم البحر الأبيض المتوسط أجمل التجارب للمبحرين في كل أرجاء البحر فضلا عن الإطلالات على أروع الجزر في العالم كالجزر اليونانيّة، كما يمكنك خلال الرّحلة المرور إلى بعض الأماكن لتذوّق الأطباق الشّهيّة، كالأجبان في فرنسا والرافيولي في إيطاليا.



أستراليا ونيوزيلندا

تعد رحلات السّفر لأستراليا متعة شيقة جداً؛ وذلك بفضل التنوع الهائل في الموانى الذي يوفر مزيجاً لا يقاوم من الثّقافة والمرح للمسافرين من كلّ الفئات العمرية.



ويوفر النزول إلى الأسفل طريقة سهلة وممتعة وفعالة من حيث التّكلفة لتجربة أفضل ما في أستراليا ونيوزيلندا.