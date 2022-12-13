أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولة صحية مغربية بوفاة سائحة فرنسية مساء اليوم الاثنين، إثر تعرضها لهجوم بالحجارة على يد رجل "تظهر عليه علامات الخلل العقلي" قرب الرباط.

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، أوضحت ليلى درفوفي، مديرة المركز الجهوي مولاي يوسف بالرباط، أن سائحة فرنسية مسنة تعرضت قرب الرباط لهجوم بالحجارة على يد رجل "تظهر عليه علامات الخلل العقلي" توفيت متأثّرة بجروحها بينما لا يزال زوجها الذي أصيب على غرارها بجروح يرقد في المستشفى.

وأشارت ليلى درفوفي إلى أن السائحة الثمانينية "توفيت متأثرة بإصابتها بصدمة في الرأس، أما زوجها فحالته مستقرة".