أعلنت فنادق ومنتجعات فيرمونت التابعة لمجموعة "أكور للفنادق" (AccorHotels)، المجموعة الرائدة في قطاع الضيافة العالمية، عن افتتاح "فيرمونت الرياض"، أولى فنادق المجموعة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

ويعتبر فندق "فيرمونت الرياض"، الذي يتألف من 298 غرفة فندقية، جزءاً من مجمع «البوابة الاقتصادية» المتميز، الذي يضم مجموعة من مراكز المؤتمرات والمساحات التجارية يشغلها أكثر من 70 شركة عالمية ومؤسسة إقليمية. كما يعتبر فندق "فيرمونت الرياض" أقرب فندق فاخر إلى مطار الملك خالد الدولي – على بعد 15 دقيقة بالسيارة – كما أنه الفندق الفاخر الوحيد الذي يقع في الجزء الشمالي من المدينة.

يضم فندق "فيرمونت الرياض" 298 غرفة فندقية - بما في ذلك 40 جناحاً استثنائياً – تشمل أحدث وسائل الراحة، بالإضافة إلى كافة المزايا التي تعكس تميّز فنادق ومنتجعات "فيرمونت" حول العالم. وتتميز الغرف الفندقية التي تتراوح مساحتها بين 40 متر مربع إلى 395 متر مربع بألوان راقية وغنية تعكس روعة المناخ الساحر للمدينة. كما توفر غرف الفندق إطلالات مذهلة على مدينة الرياض، ويمكن للضيوف الباحثين عن مزيد من التميّز، إلى جانب الضيوف من أعضاء برنامج الولاء لفنادق أكور"لو كلوب"، الاستمتاع بتجربة "فيرمونت جولد" والتي تشمل الدخول الحصري إلى "صالة فيرمونت الذهبية" الخاصة والتي تتضمن أماكن مخصصة لتسجيل الدخول والخروج من الفندق، وقاعات للاجتماعات، وخيارات الطعام والمشروبات المجانية بما في ذلك وجبة الإفطار والمقبلات وشاي ما بعد الظهيرة.

وقد قامت مجموعة "إل دبليو ديزاين"، الشركة الدولية المتخصصة في الديكور الداخلي، بإعداد تصميم خاص بالفندق يمزج بين الأصالة والحداثة في آن واحد. كما يتميز فندق "فيرمونت الرياض" بتصاميم هندسية راقية جعلت منه تحفة معمارية أنيقة.

ومن جانب آخر، يضم مركز المؤتمرات في "فيرمونت الرياض" قاعات مخصصة لعقد الاجتماعات والمناسبات والمؤتمرات، بواقع قاعتين كبيرتين تتميزان بحداثة التصميم حيث يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 1,500 ضيف لكل منهما. كما يضم الفندق 10 غرف للاجتماعات.

ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بتجربة تناول أفخر الأطباق المحلية والعالمية التي تم إعدادها في المطابخ المفتوحة. ويقدم The 365 فرصة استثنائية للضيوف لتجربة وجبة طعام فريدة من نوعها، متاحة على مدار اليوم ومستوحاة من تسع مطابخ عالمية. فيما يقدم Café Connect خدمات الوجبات الخفيفة. ومن جانب آخر، يتخصص مطعم House of Grill بتقديم تجربة رائعة لعشاق تناول شرائح اللحم بينما يستمد مطعم Pesto نكهاته من منطقة جنوب إيطاليا. أما مطعم Plaza فهو يتيح لمرتاديه تذوق تشكيلة متنوعة من المشروبات والشاي اللذيذ، مصحوباً بالحلويات محلية الصنع، وذلك في أجواء خاصة ضمن صالة "Savoy Lounge".

ولضيوف الفندق الذين يتطلعون إلى الاستجمام وتجديد الحيوية، يوفر الفندق مرافق مثل غرف الاسترخاء وغرف البخار والساونا وحمام السباحة المغلق. كما يضم الفندق مركز سبا وصالون حلاقة للرجال يحمل اسم Gentlemen’s Tonic.

كما يقدم الفندق تجربة مميزة للسيدات في الصالة المخصصة لهن "Ladies Lounge"، والتي تتضمن مركز سبا، صالون تجميل، ونادٍ رياضي. وتقع صالة السيدات بجوار غرف وأجنحة الضيوف في الفندق، وتدير الصالة - بشكل حصري - موظفات من ذوات الخبرة لضمان الخصوصية والراحة التامة.

وحتى 31 مارس 2019، يمكن للضيوف الاستفادة من عرض خاص على حجوزات الغرف ابتداءً من 440 دولاراً أمريكياً للإقامة لليلة واحدة (شاملة وجبة الإفطار لشخصين).

وينضم "فيرمونت الرياض" إلى مجموعة فنادق ومنتجعات "فيرمونت" المميزة التي تزيد على 75 فندقاً في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك The Plaza في نيويورك، وThe Savoy في لندن، وFairmont Grand Del Mar، وفيرمونت النخلة في دبي، و Fairmont Peace Hotelفي شانغهاي. كما يعتبر الفندق أحدث إضافة إلى شبكة متنامية من فنادق فيرمونت في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي تضم 26 فندقاً قيد التشغيل أوتحت الإنشاء.