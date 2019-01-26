أجمل الوجهات السياحية لقضاء إجازة شهر العسل في الشتاء

يفضل العديد من الأزواج الجدد إقامة حفلات الزفاف في موسم الشتاء نظراً لأجوائه الرومانسية الساحرة والمليئة بالبهجة والأضواء والاحتفالات، إلا أن كثيرين منهم يتخوفون من فكرة السفر في عطلة شهر العسل وسط أشهر الشتاء الباردة، ولعل أفضل الأماكن لقضاء شهر العسل في الشتاء هي الأماكن الدافئة ذات الطابع الاستوائي أو الصحراوي؛ لما تتميز به من أجواء حميمية دافئة بعيدة عن البرودة والصقيع في معظم أنحاء العالم.

أفضل دول لشهر العسل

فإذا كنت ممن يفضلون إقامة حفل زفافهم في فصل الشتاء فقد اخترنا لك سيدي مجموعة من أجمل الوجهات السياحية التي تعد خياراً رائعاً للغاية كوجهة سياحية شتوية لقضاء إجازة شهر العسل:

البرازيل

وهي أفضل الوجهات السياحية الشتوية لقضاء شهر العسل حيث تتمتع بشمس مشرقة في قلب الشتاء، ففي الوقت الذي تغطي فيه الثلوج وتنخفض فيه درجات الحرارة معظم بلدان العالم، تتميز البرازيل في تلك الأثناء تتمتع بطقس صيفي مشمس، تصل فيه درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

تشيلي

لتحظى بشهر عسل مليء بالحركة والتشويق في الطقس البارد عليك التوجه لجبال الأنديز في تشيلي التي توفر للأزواج الجدد مجموعة من الأنشطة الممتعة والأوقات الهادئة في مطاعمها الرائعة ومنتجعاتها الصحية والتي توفر عروضاً مميزة للأزواج في إجازة شهر العسل.

دول الكاريبي

وهي تعد واحدة من الوجهات السياحية الرائعة الأخرى لمن يرغبون في قضاء عطلة شهر عسل مشمسة في قلب الشتاء، وفي واحدة من الوجهات السياحية الجميلة والمنعزلة نسبياً، والتي تتميز بأجمل الشواطئ السياحية في العالم، بالإضافة إلى احتوائها على مجموعة رائعة من المنتجعات السياحية الفخمة.

دول رخيصة لقضاء شهر العسل

نيوزيلندا

وتشتهر بطقسها المعتدل طوال السنة كما تحتوي على مساحات شاسعة من المناطق الطبيعية الأكثر تنوعاً وتفرداً في العالم، فضلاً عن شواطئها الساحرة ذات الرمال البيضاء ومناطقها الجبلية الخلابة.

ماليزيا

وهي من أفضل الوجهات السياحية للأزواج الجدد لقضاء شهر العسل، لذا فهي تجذب كماً هائلاً من السياح بفضل معالمها السياحية الساحرة من الفنادق والمنتجعات والمطاعم التي تقدم العديد من أصناف الأطعمة الرائعة من العديد من المطابخ العالمية من المطبخ المكسيكي إلى المطبخ الصيني لاسيما المطبخ الماليزي الرائع.

تايلاند

وهي واحدة من الوجهات السياحية المفضلة لإجازة شهر العسل خاصة خلال موسم الشتاء نظراً لشتائها المعتدل ومنتجعاتها السياحية الفخمة فضلاً عن الشواطئ الساحرة ذات الرمال البيضاء.

أفضل دول لشهر العسل في الشتاء

إيطاليا

عندما تفكرون بشهر العسل أو بمتعة فصل الشتاء، تأتي إيطاليا كأبرز الوجهة التي تخطر ببالك نظراً لما تتميز به من سواحلها الجميلة والشواطئ والجبال والآثار القديمة التي لا تقدر بثمن إضافة إلى أكلاتها الشهية من البيتزا والباستا. كما تضم أجمل الأماكن السياحية والرومانسية لقضاء شهر العسل فيها ومنها برج بيزا المائل ومدرج الكولوسيوم وقنوات البندقية (فينيسيا) والدومو في ميلانو.

الأرجنتين

وتتميز بتوفيرها لكل ما يناسب الأزواج الجدد لقضاء شهر عسل صيفي في فصل الشتاء؛ إذ يضم هذا المكان السحري كل ما يوفر السعادة لهم كذلك يمكنهم أن يقضوا عطلتهم على الشواطئ الساحرة وأن يستمتعوا بالتسوق وبوجبات السمك الشهية واللذيذة.

الهند

ويتميز هذا البلد العظيم بدرجة حرارته الأكثر اعتدالًا وهو وجهة مثالية للأزواج الجدد لقضاء شهر العسل نظراً لما يوفره من فترة مثالية للتنزه والتنقل خاصة في مدن دلهي وأغرة ومشاهدة الاحتفالات التي لا تنتهي، والاستمتاع بالوجبات الهندية المليئة بالبهار وكذلك التسوق، وزيارة المعابد والأماكن القديمة.