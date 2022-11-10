ألغت شركات الطيران بالولايات المتحدة الأمريكية 1212 رحلة طيران داخلية أو وافدة إلى البلاد أو متوجهة إلى الخارج، بعدما ضربت العاصفة الاستوائية المعروفة بـ "نيكول" ولاية فلوريدا جنوب شرقى البلاد. وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن القرار دخل حيز التنفيذ، اليوم الخميس، الساعة الـ 5:30 صباحًا ( بحسب التوقيت الشرقي)، ليتصدر مطار أورلاندو الدولي بولاية فلوريدا قائمة المطارات بأكبر عدد من الإلغاءات على مستوى البلاد، منذ أمس .