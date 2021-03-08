هبوط اضطراري لطائرة في تونس

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية، الاثنين، للهبوط اضطراريا في مطار تونس قرطاج الدولي وذلك بسبب عطل تقني وأفادت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" أن هذه الطائرة كانت متجهة من مطار المنستير الدولي (وسط البلاد) إلى مطار ليون في فرنسا وتابعت ذات المصادر أنه لم يتم تسجيل أية خسائر نتيجة هذا الهبوط الاضطراري، علما بأن هذه الطائرة كانت تحمل نحو 120 شخصا بينهم تونسيون وأجانب.

وأضافت أن الطائرة حاليا تخضع لأعمال صيانة لإصلاح العطل وأوضحت المصادر أنه" لو لا التفطن السريع لقائد الطائرة لكانت الخسائر كبيرة جدا ولفتت إلى أن تونس سبق أن عاشت على وقع سقوط طائرة تابعة لشركة الخطوط الدولية التونسية بالبحر بتاريخ 6 أغسطس 2005 بعد نفاد الوقود، وكانت في رحلة من مطار باري الدولي في مدينة باري الإيطالية إلى مطار جربة جرجيس الدولي بجربة التونسية.