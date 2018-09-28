أجمل بحيرات تركيا شرق مدينة أنطاليا

تقع شلالات كورسونلو في حي أكسو في شمال شرق مدينة أنطاليا، على بعد 22 كم من وسط المدينة، وتعد أحد أجمل الوجهات السياحية التي تستحق الزيارة في تركيا لما تتمتع به من مشاهد طبيعية خلابة ومحيط رائع من الحدائق والمتنزهات المثالية للاستمتاع، فإن كنت تفضل قضاء بضع ساعات في هدوء واستجمام خلال رحلتك المقبلة إلى أنطاليا، لماذا لا تخطط لزيارة هذه الشلالات الممتعة.

أفضل الأوقات لزيارة شلالات كورسونلو

تمثل الفترة ما بين أبريل إلى ديسمبر الأفضل لزيارة هذه الشلالات الطبيعة والاستمتاع بالنزهات اليومية، بين أماكن التصوير الجميلة والطبيعة الرائعة، مع فرص اكتشاف التنوع الواسع في الحياة النباتية والحيوانية، ومن ناحية أخرى، يمكنك أيضا زيارة منطقة بيليك التي تقع على بعد 20 كم من شلالات كورسونلو إذا كنت ترغب في البقاء في مكان قريب، خاصة وأن هذا البلدة تضم أيضا الكثير من مناطق الجذب السياحي مع ملاعب الغولف والغابات الرائعة، ما يجعل منها أيضا وجهة سياحية تستحق الزيارة.

كيفية الذهاب إلى شلالات كورسونلو

يقع منتزه شلالات كورسونلو الطبيعي على بعد 22 كم من وسط مدينة أنطاليا، ويمكنك الوصول إليه عبر وسائل النقل العام من وسط المدينة، فضلا عن ذلك يمكنك أيضا الاستعانة بسيارة أجرة إن كنت تفضل ذلك.

أفضل التجارب السياحية التي يمكنك الاستمتاع بها في شلالات كورسونلو

يمكنك عند زيارة هذه الشلالات الجميلة الاستمتاع بأجمل مناظر الطبيعة البكر، بما في ذلك مجموعة من أطول أنواع الأشجار الرائعة والتي ترسم لوحة فنية لا تقارن مع مشهد المياه الفيروزية المتلآلئة، فضلا عن ذلك سيكون بإمكانك خلال الزيارة أيضا مشاهدة بعض الحيوانات الفريدة والنادرة والتي لازالت تتخذ من محيط الشلال مكانا لها، ما يجعل من هذا المكان أحد أفضل الوجهات التركية لمحبي الهدوء والاسترخاء.

فضلا عن ذلك يفضل بعض السائحين خلال رحلة الشلالات زيارة الطاحونة التاريخية القريبة والتي كانت تستخدم قديما لطحن الحبوب من قبل القرويين الذين عاشوا في المنطقة منذ حوالي 200 سنة.

وبالإضافة إلى الجمال الطبيعي البكر الذي ستستمتع به عند زيارة الشلالات، هناك تراسات ذات مناظر خلابة جنبا إلى جنب مع حدائق للأطفال وأماكن ترفيهية جميلة تستحق الزيارة في متنزه كورسونلو الذي يقع الشلال ضمن حدوده.

كما يعد ركوب الجمال عند زيارة الشلالات من الفرص الترفيهية الممتعة التي يحرص الكثير من السائحين عليها للاستمتاع بالترفيه وسط الطبيعة الخلابة.

خلال زيارتك إلى الشلال يمكنك أن تتناول الطعام على أنغام الطيور وسط مجموعة من أجمل المشاعد الطبيعية الخلاية، فضلا عن ذلك ستجد أيضا عزيزي المسافر في محيط هذا المكان الممتع جميع الاحتياجات التي قد ترغب في الحصول عليها، بما في ذلك محال شراء الهدايا التذكارية المختلفة التي تقدم عدد من الحرف اليدوية الرائعة، ولكن لابد أن تعلم أنه لا توجد منطقة سكن حول الشلال، لذا سوف تكون الرحلات اليومية أكثر ملاءمة لك.

بعد رحلتك إلى الشلال، يمكنك أيضا زيارة الغابة والاستمتاع بالسير على الأقدام في الهواء الطلق وسط الطبيعة الخلابة مع التقاط الكثير من الصور الفوتغرافية التي لا تنسى والتي ستذكرك دوما بروعة هذا المكان الرائع.

أماكن الإقامة

من أجل حماية البنية الطبيعية لشلال كورسونلو، لم يتم بعد بناء الفنادق والمنتجعات الفاخرة، لذا فإن كنت تود البقاء بالقرب من الشلال ننصحك بزيارة بيليك أوأنطاليا، وعلى الرغم من شكوى بعض السائحين من ذلك الأمر، لكن الكثير من محبي الطبيعة يؤكدون على روعة محيط الشلالات دون وجود المباني الحديثة مع أجمل مشاهد الطبيعة البكر التي لم يعبث بها الانسان بعد.