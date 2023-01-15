شركة yeti النيبالية للطيران تُعلن مصرع جميع من كان على متن طائرتنا المنكوبة

أكد بيمبا شيربا، المتحدث باسم شركة Yeti Airlines النيبالية، أن جميع من كانوا على متن الطائرة التي تحطمت قرب مدينة بوخارا وسط نيبال اليوم الأحد، وعددهم 72 شخصا، لقوا مصرعهم بالحادث.

وقال شيربا في تصريح لوكالة "تاس": "قتل الجميع - 68 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم. كل من كان على متن الطائرة لقوا حتفهم".

ولم يؤكد شيربا المعلومات التي تحدثت عن وجود ناجين في الحادث، وقال "هذا ليس صحيحا".

وأضاف المسؤول أن التعرف على جثث الضحايا سيبدأ في 16 يناير، مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ يواصلون انتشال الجثث في موقع الكارثة، حيث يتم نقلهم إلى مستشفيات بوخارا.

وفي وقت سابق أكدت السلطات مصرع 68 شخصا بتحطم طائرة ركاب كان على متنها 72 شخصا، بينهم 15 أجنبيا، اصطدمت بجبل أثناء هبوطها في مطار افتتح حديثا ببوخارا.