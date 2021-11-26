المغرب يحظر دخول القادمين من جنوب إفريقيا لمنع انتشار متحور فيروس كورونا الجديد وقالت الخارجية المغربية عبر "تويتر" إن السلطات المغربية قررت منع المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا، من الدخول إلى البلاد. وأشارت إلى أن ذلك الإجراء يأتي "في إطار الحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال تدبير جائحة كوفيد-19، ولمواجهة تدهور الوضعية الوبائية ببعض الدول".