تأجيل أكثر من 50 رحلة في مطارات موسكو بسبب عاصفة ثلجية
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تأجيل أكثر من 50 رحلة في مطارات موسكو بسبب عاصفة ثلجية

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العرب اليوم - تأجيل أكثر من 50 رحلة في مطارات موسكو بسبب عاصفة ثلجية

مطارات موسكو
موسكو - العرب اليوم

 تسبب تساقط كميات كبيرة من الثلوج يومي السبت والأحد في إلغاء وتأجيل أكثر من 50 رحلة جوية في مطارات العاصمة الروسية موسكو.  وحتى الثامنة صباحا اليوم الأحد، تم تأجيل 5 رحلات جوية وإلغاء 4 رحلات أخرى في مطار فنوكوفو، وفي مطار "دوموديدوفو" تأخرت 35 رحلة جوية، وفي مطار "شيريميتيفو"، تأخرت 11 رحلة، وألغيت اثنتان.  وتغير توقيت الرحلات في مطارات موسكو بسبب استمرار تساقط كميات كبيرة من الثلوج منذ مساء أمس السبت، وما زالت مستمرة اليوم الأحد.  وشهدت مناطق وسط روسيا عاصفة ثلجية قوية ما أدى إلى تراكم الثلوج وتشكل طبقات جليدية سميكة.

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تأجيل أكثر من 50 رحلة في مطارات موسكو بسبب عاصفة ثلجية تأجيل أكثر من 50 رحلة في مطارات موسكو بسبب عاصفة ثلجية



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