إعادة افتتاح مطار بغداد رغم تجاوز إصابات كورونا 100 ألف في البلاد

أعيد فتح مطار بغداد الدولي للرحلات التجارية المقررة اليوم الخميس، بعد أشهر من الإغلاق خلال جائحة كورونا، التي ضربت العراق بشدة، خاصة في الأسابيع الأخيرة.وسجلت البلاد 102226 إصابة بفيروس كورونا و4122 حالة وفاة، فيما يبلغ معدل الإصابات اليومي أكثر من 2000 إصابة.وبلغت حصيلة يوم أمس الأربعاء من الإصابات الجديدة، وفق وزارة الصحة العراقية، 2361 إصابة.

وكان العراق أوقف جميع الرحلات الجوية من بغداد وإليها في مارس، مع تشغيل الرحلات غير النظامية أو المستأجرة فقط، بعد طلب السماح المسبق بالسفر. ورافق هذه الإجراءات، إغلاق الحدود البرية وحظر التجول العام في البلاد.

وقال متحدث باسم هيئة الطيران المدني إن بعض الركاب الذين يسافرون من المطار مطالبون بإجراء اختبار للمسحة قبل عدة أيام من رحلاتهم، ويجب على جميع الركاب القادمين الخضوع للاختبار قبل 48 ساعة من ركوب الطائرات المتجهة إلى بغداد.